El exnovio de la hija de la familia asesinada en Chiloeches, declarado culpable como cooperador necesario

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de tres asesinatos, robo con violencia y daños por incendio a Fernando P.S. —alias 'el pelirrojo', de 29 años—, autor confeso del triple crimen en la familia Villar en su vivienda de Chiloeches (Guadalajara) en la madrugada del 13 de abril de 2024, al considerar que fue el único responsable de la muerte del matrimonio —Ángel y Elvira, de 52 y 53 años respectivamente— y su hija —Laura, de 22 años—.

En el caso del exnovio de Laura —Cristian B.M., que no habría estado en la casa el día de los hechos pero habría proporcionado información crucial para la comisión del asalto— y su primo David M.A.—el conductor que esperaba a Fernando fuera de la vivienda para huir juntos cuando diera el golpe—, el veredicto señala que ambos son culpables de los cargos que se le imputaban en relación al robo con violencia.

Por tanto, el primero fue cooperador necesario —sin aplicar ningún atenuante— y el segundo, cómplice con el atenuante de confesión, ya que acudió a la policía cuando supo que el asalto acabó con el asesinato de tres miembros de la familia que vivía en la vivienda y que fue sorprendida mientras dormía. Solo se salvó el hijo de los Villar, hermano mellizo de Laura, que oyó ruidos y logró escapar para ir a buscar ayuda.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de que la presidenta magistrada de la Sala, María Elena Mayor, diera por finalizada la lectura del acta del jurado, confirmara formalmente las conclusiones del veredicto y explicara que el tribunal ha rechazado las peticiones de la defensa del autor material de los asesinatos. No habrá beneficio de remisión condicional de la pena ni se elevará al Gobierno petición de indulto, porque no concurren circunstancias que lo justifiquen.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha ratificado íntegramente su solicitud inicial de penas, adecuando únicamente la calificación relativa a David M.A. para precisar que su intervención se considera robo con violencia sin arma. La acusación particular ha anunciado que aceptaba esta modificación para considerarlo cómplice en lugar de cooperador necesario, manteniendo el resto de sus peticiones. Las defensas han reclamado la imposición de las penas mínimas. La sentencia se conocerá en los próximos días.

La defensa de Fernando

Cabe recordar que, aunque el abogado del autor material de los asesinatos reconoció los hechos que se le imputaban durante el juicio, alegó que había un segundo responsable: "la droga". Y también que el asalto a la casa no hubiera acabado en masacre si el padre de la familia no le hubiera atacado.

La mayor baza del letrado era defender que su cliente, de 24 años, planificó el robo pero no los asesinatos. Es decir, que habría matado al padre de la familia —Ángel Villar— porque le descubrió robando y se enfrentó a él. De no haber sido así, se supone que no le habría quitado la vida. Ni a él ni al resto.

Algo difícil de creer a la vista de que Fernando 'el pelirrojo' entró en el domicilio armado, con un cuchillo y una bayoneta, asestó un total de 29 puñaladas al varón y otras tantas a las dos mujeres de la familia, su esposa y su hija. Después, tuvo la sangre fría de continuar con el robo e incendiar la vivienda para intentar borrar las pruebas de lo que allí había pasado.

El papel del exnovio

Cristian Borja siempre estuvo en el punto de mira de lo agentes encargados del caso. Los motivos: tenía antecedentes por malos tratos, pesaba sobre él una orden de alejamiento de Laura y pertenecía al mismo grupo de amigos que los jóvenes detenidos inicialmente —conocido como 'La mafia de Pioz'—. De hecho, él era el nexo entre los arrestados y la familia familia Villar Fernández. Conocían a la chica por la relación sentimental que él había mantenido con ella.

La investigación reveló que él dio a sus amigos, hoy culpables del robo con robo con violencia en la vivienda (uno como autor material del asalto y de los crímenes: el otro, como cómplice), información privilegiada para la comisión del asalto. Datos que sólo sabían los más cercanos a la familia. No estuvo en el domicilio aquella madrugada, pero estaba detrás del plan. De ahí que haya sido declarado culpable como cooperador necesario.

Fuentes cercanas a la familia asesinada señalaron que los jóvenes se seguían viendo, a pesar de la orden de alejamiento y de la presunta agresión que la motivó. De hecho, ambos mantenían como foto de perfil de Facebook una imagen de ellos juntos en actitud cariñosa. En cualquier caso, el grupo trató a Laura mientras fue novia de Cristian. Su líder acabó matándola junto a sus padres durante el asalto planeado con el que joven con el que salía.