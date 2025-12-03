La Policía Nacional ha difundido esta semana la nueva lista de los diez fugitivos más buscados de España, un catálogo de asesinos, agresores sexuales y narcotraficantes ante cuya peligrosidad las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para dar con su paradero cuanto antes. Fotografías, datos personales y reconstrucciones faciales generadas con inteligencia artificial circulan ya por internet para facilitar su localización.

En este "top ten" figuran perfiles criminales de alto riesgo: el asesino José María Pavón Pereira, condenado por el asesinato con alevosía de dos personas en Granada; los históricos narcotraficantes Sergio Jesús Mora Carrasco, alias Yeyo, y Jesús Manuel Heredia, El Pantoja; y varios agresores sexuales, entre ellos uno cuyo nombre ha sido noticia por partida doble esta semana: el del profesor orensano Martiño Ramos Soto.

De exdirigente político en Galicia a depredador sexual

Ramos fue condenado en 2024 a 13 años y medio de cárcel por violar y agredir salvajemente a una alumna suya desde que tenía 12 años hasta que cumplió 16. Profesor de música en Orense y activista vinculado al partido En Marea –al que también perteneció la actual vicepresidenta Yolanda Díaz– utilizó un perfil falso de Instagram para acercarse a la víctima, a la que conocía desde infantil. Tras ganarse su confianza, comenzó a citarla a solas en el propio colegio, donde consumó las agresiones de manera reiterada y sádica.

Cuando la sentencia quedó en firme tras la resolución del Tribunal Supremo en julio de 2025, huyó de España a través de Portugal. Después pasaría por Brasil y Perú antes de afincarse en Cuba, donde castellanizó su nombre a "Martín Soto" y alteró su aspecto cortándose el pelo para evitar ser reconocido. Sin embargo, su modo de vida en La Habana fue todo menos discreto. Trabajaba como supuesto fotógrafo erótico, frecuentaba ambientes culturales y seguía utilizando redes sociales para captar a jóvenes modelos.

Su nombre fue incluido este mismo mes en la lista de los fugitivos más buscados, y fue precisamente su entorno en Cuba quien terminó de delatarlo. Intentó escapar de nuevo, pero la policía cubana lo detuvo y, por ahora, permanece retenido a la espera de una posible extradición, a pesar de no existir tratado vigente con España.

Redes sociales: la nueva arma contra los prófugos

Para entender cómo pudo caer tan rápido, el periodista especializado en sucesos, Alfonso Egea, subraya en el programa de esRadio, En casa de Herrero, el papel clave que ha cobrado la exposición digital de los delincuentes. Su testimonio no deja lugar a dudas: "Esta práctica de la sección de fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía viene siendo habitual, pero con el paso de los años se está volviendo tremendamente efectiva, porque si algo nos ha traído bueno la digitalización, las redes sociales, que cada teléfono móvil sea una cámara de fotos". Asimismo, Egea ha calificado al fugitivo de "imbécil", ya que mantenía "una red social abierta".

Su análisis sobre Ramos es especialmente contundente: "Se cambia de manera genial el nombre de Martiño por Martín y coloca el apellido materno por delante, el Santos. Se corta el pelo, pero, como bien decía uno de los miembros de la sección de fugitivos, si le conoces, le conoces".

Además, Egea destaca que esa difusión masiva de imágenes permite que cualquier ciudadano se convierta en un vigilante inesperado: "Hace que la gente se te convierta, cada uno en su esquina, en su lugar, en su barrio, en un policía improvisado, que puede decir, ostras, a mí este me suena, y a partir de ahí tirar del hilo".

Cuando el criminal se cree más listo que la justicia

Uno de los aspectos que más llama la atención al periodista es el nivel de torpeza con el que el exprofesor gallego intentó mantenerse oculto: "Eso es de primero de idiota fugado, no vas a ningún lado".

Y, por último, Egea se pregunta si el sistema judicial español actuó como debía en este caso, puesto que Ramos pudo huir del país utilizando la documentación oficial que nunca le fue retirada durante el proceso. "La gran reflexión que tenemos que hacernos con Martiño es cómo demonios este tipo, con una condena de 13 años de cárcel, ha deambulado por nuestro país con su pasaporte… se le dejó en sus manos la mejor herramienta para sustraerte de la acción de la justicia, que es el pasaporte con el que voló al continente sudamericano, primero a Perú, luego a Brasil y luego a la Habana".