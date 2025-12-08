Todo lo que sabemos del caso de las adolescentes ahorcadas en Jaén

Dos adolescentes aparecieron colgadas de la rama de un árbol del Parque de la Concordia de Jaén en la madrugada del sábado 29 de noviembre. Los cuerpos de Rosmed —de 15 años— y Sharit —de 16— fueron encontrados por el padre de la segunda alrededor de la 1:20 horas. El hombre, Alexander, bajó a las menores y les practicó las maniobras de reanimación sin éxito. Para entonces, llevaban alrededor de dos horas muertas. El caso se contempló desde el principio como un suicidio pactado.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional indicó que en la primera inspección ocular no se apreciaron signos de violencia y por tanto no había elementos que apuntasen a la participación directa de terceras personas. No obstante, advertían, la investigación estaba abierta. Y se siguieron realizando distintas pesquisas. Entre ellas, el análisis de los teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos de las fallecidas. También se le tomó declaración al entorno de las adolescentes.

Los investigadores descartaron que sufrieran acoso escolar en la actualidad y —por tanto— que el bullying estuviese directamente relacionado con sus muertes, como habían señalado algunos amigos de las chicas tras el hallazgo de sus cuerpos. Algo que las familias de las chicas rechazaron desde el principio. Sharit nunca habría sufrido acoso y Rosmed tuvo un episodio en el pasado que ya había dejado atrás. En la actualidad, la primera estudiaba "lo que más le gustaba" y estaba "feliz" en su instituto. La segunda no estaba escolarizada.

Una de las líneas de investigación estaba dirigida a intentar determinar la relación que existía entre las chicas y si una de ellas indujo al suicidio a la otra. Las menores, españolas de origen colombiano, tenían perfiles muy distintos. También sus familias. Las diferencias entre ellas no tardaron en salir a la luz pública. Los padres de Sharit no creen que su hija decidiese quitarse la vida y apuntan a la implicación de terceras personas. Tanto que han llegado a tachar su muerte de "homicidio disfrazado".

¿Eran más que amigas?

La menor llevaba unos meses saliendo con un chico, su primer novio. "Mi hija estaba muy enamorada de ese niño", dijo ante los medios su madre. Por su parte, el joven —al que la policía ha tomado declaración— aseguró que su relación "era superbuena". Y así parecía ser si atendemos a lo que la chica publicaba en su perfil de Instagram. "Gracias por todo, por tus risas, palabras, acciones y compañía, por cuidarme y hacerme sentir amada", decía Sharit en uno de sus post.

La madre de Rosmed —sin embargo— siempre pensó que las dos adolescentes, inseparables desde que se conocieron dos años antes en el IES El Valle, mantenían una relación sentimental. Aunque su hija —reconoció— nunca se lo confirmó, los mensajes encontrados en sus móviles por la policía así lo revelarían. La mujer —Rosa— cree que las niñas no se atrevieron a dar el paso de contarlo a su entorno, especialmente por la familia de Sharit.

Las piezas no encajan

En cualquier caso, las piezas del puzle no encajan para los padres de Sharit. Su madre —Claudia— habló con su hija por última vez sobre las nueve de la noche y no le notó nada extraño. La menor, que "había dejado la tarea hecha", le preguntó a qué hora debía volver a casa y dijo que estaría con Rosmed pasando el rato en "el parque de los patos" (como llamaban al parque en el que se hallaron los cuerpos). Habían comprado unas "chuches" y no hacía demasiado frío.

La chica debía estar en casa a las 22:00 horas. Al ver que no llegaba ni contestaba al teléfono, salieron a buscarla. Pero no la encontraron hasta la 01:20 horas, cuando ya era demasiado tarde. Los últimos mensajes que las chicas enviaron, lejos de despejar dudas, dejan abiertos varios interrogantes. Rosmed le escribió a su hija a las 21:41 horas para agradecerle su amistad y despedirse de ella.

Algo que al padre de Sharit le parece inexplicable, si supuestamente las chicas estaban juntas y habían planeado suicidarse aquella noche. Tampoco entiende que cinco minutos más tarde, a las 21:46 horas, ella le mandase un mensaje a su novio para decirle que tenían que dejar la relación porque era "lo mejor para los dos", aunque —señalaba— "te amo mucho". Habían estado en contacto una hora antes y el joven la vio como siempre.

Las sospechas de los padres de Sharit

Claudia y Alexander están convencidos de que hay algo extraño en la muerte por ahorcamiento de las niñas, particularmente en la de su hija. Por un lado, creen que el último mensaje que mandó su hija no se corresponde con su "forma de escribir". También consideran que si hubiera querido despedirse de alguien le hubiese dicho algo "a su mamá".

Además sospechan que las chicas no estaban solas. Para empezar porque —aseguran— alguien leyó los mensajes que ellos enviaron a la menor a una hora a la que Sharit ya estaba muerta. Por otra parte, el árbol en el que aparecieron colgadas era muy alto y no se explican cómo las podrían haberse subido sin ayuda.