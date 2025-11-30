Conmoción en Jaén por el hallazgo de dos adolescentes muertas en un parque

La Policía Nacional confirmó este sábado el fallecimiento de las dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén. Fuentes cercanas a la investigación apuntaron a muerte por suicidio.

Las fuentes señalaron que en una primera inspección ocular no se apreciaron signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta descartaron en ese momento la participación de terceras personas.

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jiennense.

El Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban las dos adolescentes, ha mostrado este domingo su dolor y tristeza "por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro".

"Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES os enviamos un enorme abrazo", ha manifestado el centro en un comunicado.

La comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará mañana a las 12.00 horas, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.

También la Universidad de Jaén (UJA) ha manifestado "su más profundo dolor y consternación" ante la trágica noticia. El equipo de gobierno y de toda la comunidad universitaria han expresado en un comunicado: "Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza".

Como muestra de duelo y respeto institucional, la Universidad de Jaén ha decretado un día de luto oficial, por lo que las banderas de sus campus y edificios ondearán a media asta durante toda la jornada de mañana.