Los agujeros negros del suicidio pactado de las adolescentes de Jaén

La Policía Nacional insiste en que el suicidio pactado sigue siendo la hipótesis principal en el caso de las dos amigas adolescentes que aparecieron ahorcadas en el Parque de la Concordia de Jaén. La investigación se centra ahora en reconstruir los últimos días de vida de las menores, de ahí que hayan tomado declaración a varias personas de su entorno —como sus padres y el novio de una de ellas— y estén analizando sus dispositivos y ordenadores.

Tras realizar las pesquisas correspondientes, los investigadores del caso han descartado que sus muertes tengan que ver con el acoso escolar al que unos amigos de las chicas hicieron referencia tras conocer el terrible desenlace. Las menores —Rosmed, de 15 años, y Sharit, de 16— eran amigas inseparables desde que se conocieron hace dos años en el IES El Valle, el mismo centro en el que estudiaba un joven que se quitó la vida unos días antes.

Esto desató todas las alarmas. Sin embargo, ninguna de las adolescentes estaba sufriendo bullying. Así lo aseguran tanto Educación como sus familias, y lo ha podido constatar la policía. En la actualidad, sólo una de las dos jóvenes estaba escolarizada: Sharit, que realizaba un módulo de Formación Profesional para obtener el título de peluquería y estética. Su familia, de origen colombiano, tiene un centro de belleza en la ciudad andaluza.

El perfil de la otra menor es más complicado. Se matriculó en el mismo módulo que su amiga, pero se dio de baja apenas una semana después. Al parecer, sus padres no podían hacer frente a los gastos de las clases. Rosmed tenía siete hermanos y había cambiado de centro educativo dos veces en los dos últimos años. En El Valle activaron el protocolo para la prevención de autolesiones, que se mantuvo en el IES Santa Catalina (donde acabó la enseñanza obligatoria).

Eso sí, le apasionaba el dibujo. Así lo refleja su cuenta de Instagram, en la que compartía sus creaciones artísticas. Siempre de corte oscuro, incluso gore. De hecho, en el último mes estaba participando en el reto artístico viral conocido como Goretuber, que se celebra anualmente en octubre y que consiste en publicar una creación diaria siguiendo un listado basado en esta temática. Cumplió con los tres primeros: canibalismo, objetos afilados y asfixia. Ahí lo dejó.

Una de las líneas que investiga la policía es si Rosmed, que no utilizaba su foto ni su nombre real en Instagram —tampoco Sharit—, indujo a su amiga al suicidio. Se presentaba en redes como Chara, personaje de 'Undertale' que planeó su muerte y se había convertido en su alter ego. El suicidio es además un tema subyacente en este videojuego de rol en el que un niño cae en un mundo subterráneo habitado por monstruos.

La autopsia preliminar ha confirmado que las menores fallecieron como consecuencia del ahorcamiento y no presentaban signos de violencia externa, por lo que cabría esperar que no hubiera terceras personas implicadas —al menos de forma directa—. Pero la familia de las fallecidas necesita dar respuesta a algunas incógnitas que han quedado sobre la mesa y les hace pensar que hay algo más detrás de la muerte de las adolescentes, que tachan de "homicidio disfrazado".

El misterio de los mensajes

La madre de Sharit —Claudia— ha relatado que habló con su hija por última vez sobre las nueve de la noche y no le notó nada extraño. La menor, que "había dejado la tarea hecha", le preguntó a qué hora debía volver a casa. Le dijo a su madre que estaba con Rosmed y que pasarían el rato en "el parque de los patos" (como llamaban al parque en el que se hallaron los cuerpos), porque habían comprado unas "chuches" y no hacía demasiado frío.

Alrededor de la una y veinte de la madrugada, el padre de Sharit encuentra a las menores colgadas de un árbol en el mencionado parque. Los últimos mensajes que enviaron, lejos de despejar dudas, dejan abiertos varios interrogantes. Alexander no se explica por qué Rosmed le escribió a su hija a las 21:41 horas para agradecerle su amistad y despedirse de ella, si supuestamente las chicas habían planeado suicidarse aquella noche y estaban juntas.

Tampoco entienden que cinco minutos más tarde, a las 21:46 horas, Sharit le mandase un mensaje a su novio para decirle que tenían que dejar la relación porque era "lo mejor para los dos", aunque —señalaba— "te amo mucho". Habían estado en contacto una hora antes y ella estaba como siempre. Sus padres aseguran que "no es la forma de escribir" de su hija y que si hubiera querido despedirse de alguien le hubiese dicho algo "a su mamá".

¿Quién leyó los de sus padres?

Están convencidos de que esa noche tuvo que pasar algo más y que posiblemente las menores no estaban solas. Eso explicaría que alguien leyera los mensajes que los padres de Sharit enviaron a la menor a una hora a la que ya estaba muerta.

La menor era una niña responsable y nunca llegaba tarde. Así que cuando su madre vio que eran las diez y no estaba en casa, empezó a escribirle. Sharit no contestó a ninguno de esos mensajes, que aparecían sin leer.

Sin embargo, horas después, fueron leídos. Algo que les llamó la atención cuando supieron que las niñas llevaban alrededor de dos horas sin vida cuando fueron encontradas, poco antes de la una y media de la madrugada, por lo que el fallecimiento se produjo sobre las once de la noche.

¿Qué pasó en ese tiempo?

Una de las claves del caso es lo que ocurrió entre las 21:41 de la noche, cuando Rosmed manda el mensaje a Sharit —posiblemente ella iba camino de vuelta a casa y le hizo volver—, y las 23:00 o 23:30 horas, cuando se estima que se habría producido la muerte de las adolescentes.

Si Sharit se dirigía hacia su casa y se volvió, como piensa su madre, querría decir que ella no tenía planeado morir aquella noche. En cuyo caso, ¿por qué mandó ese mensaje a su novio y terminó quitándose la vida? Si no fue así y las amigas estaban juntas siguiendo un plan suicida común, ¿por qué Rosmed le escribió a la otra menor para despedirse?

Por otra parte, se preguntan cómo pudieron subirse al árbol del que aparecieron colgadas ellas solas. ¿Alguien les ayudó? Al padre de Sharit le costó muchísimo hacerlo cuando encontró los cuerpos y tuvo que acceder hasta la misma rama para bajar sus cuerpos y practicarles las maniobras de reanimación cardiopulmonar.