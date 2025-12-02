La policía descarta el bullying y cita al novio de una de las adolescentes ahorcadas en Jaén

La Policía Nacional continúa trabajando y mantiene abiertas "todas las líneas de investigación" para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de las dos adolescentes que aparecieron colgadas de un árbol del Parque de la Concordia de Jaén en la madrugada del pasado sábado. No obstante, el suicidio pactado sigue siendo la principal hipótesis.

La autopsia preliminar ha confirmado que las menores —Rosmed, de 15 años, y Sharit, de 16— fallecieron como consecuencia del ahorcamiento. Cabe recordar que los cuerpos de las fallecidas no presentaban signos de violencia externa cuando fueron hallados por el padre de una de las fallecidas, por lo que habría quedado descartada la intervención directa de terceras personas.

Algo en lo que ha vuelto a insistir el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha señalado que —no obstante— el caso "está sometido al escrutinio pormenorizado de testigos, del entorno, de la familia y de aquellos otros elementos personales de los que se pueda derivar cualquier tipo de información" que permita "aclarar qué es lo que ha ocurrido".

Hoy han sido citados en comisaría tantos los padres de las menores como el novio de Sharit, la persona a quien la chica mandó el último mensaje con su móvil. Entretanto, los agentes encargados del caso intentan reconstruir los movimientos de las adolescentes en sus últimos días de vida para terminar de encajar las piezas del puzle e intentar determinar si una de ellas indujo a la otra.

Los padres de la mayor de las chicas —que ya han prestado declaración esta mañana— han insistido en que sus muertes responden a "un homicidio disfrazado de suicidio perfecto" y piden que se investigue "hasta conocer la verdad" para que se "haga justicia". También reclaman que se aumente la seguridad en el parque, ya que durante la búsqueda de las chicas pasaron por delante sin verlas por la escasa luz.

Por su parte, la madre de Sharit ha dicho en declaraciones a Telecinco que "estas niñas no se colgaron solas". Que la menor se suicidara no entra en sus esquemas. Fundamentalmente porque la niña estaba "feliz" con "su primer novio", estudiaba "lo que más le gustaba" y hasta "había dejado la tarea hecha". Tampoco le encaja que Rosmed le enviara un mensaje de despedida "si estaban juntas".

¿Muertes relacionadas con bullying?

Según ha trascendido, los investigadores del caso han descartado que las adolescentes fallecidas sufrieran acoso escolar en la actualidad y —por tanto— que estuviese directamente relacionado con sus muertes, como habían señalado algunos amigos de las chicas tras el hallazgo de sus cuerpos.

Los padres de Sharit han negado en todo momento que su hija sufriera bullying. En el caso de Rosmed, su madre ha explicado que sí tuvo algún episodio en el pasado pero que no estaría relacionado con el terrible desenlace. La menor tenía problemas de salud mental y había manifestado previamente su intención de quitarse la vida.

El centro en el que Rosmed estudiaba hace dos años puso en marcha el protocolo antisuicidio por autolesiones. Después, la adolescente cambió dos veces de instituto hasta terminar en el San Juan Bosco de Jaén, donde comenzó un módulo de peluquería con su amiga del alma en el presente curso. Pero se dio de baja en el mes de septiembre.

La hipótesis del homicidio

Es la que sostienen los padres de Sharit. El padre de la menor —de 16 años— ha realizado una extenuante ristra de intervenciones televisivas para reclamar que se investigue qué hay tras la muerte de su hija. Alexander aseguró en 'El programa de AR' que ella "estaba pasando por su mejor momento" y "estaba feliz".

"Hay terceras personas implicadas", ha aseverado. Por lo que ha argumentado, Rosmed era "una niña depresiva" que había tenido problemas en el instituto anterior. Pero no era el caso de Sharif, a la que sus amigos acudían en busca de consejo y siempre "ayudaba a otros niños".

Describe a su hija como una joven trabajadora, luchadora y responsable. Rechaza la posibilidad de que se subiera a aquella rama por sí sola para quitarse la vida. Cree que pudieron drogarla y colgarla después. "Hubiera luchado, se hubiera agarrado a la rama", ha exclamado.