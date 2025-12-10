Detenida una mujer por un grave caso de ciberacoso con amenazas de muerte a una menor en Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a una mujer e investigado a dos chicas –una de ellas menor de edad– por su presunta implicación en un caso de ciberacoso continuado contra una joven de 17 años en Telde, Gran Canaria. El hostigamiento, que se prolongó durante varios meses, incluyó amenazas de muerte, insultos y diversas acciones destinadas a intimidar a la víctima y poner en riesgo su seguridad. La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Telde.

Según ha detallado la Policía Nacional, el acoso comenzó en abril de este año, cuando varias personas difundieron en redes sociales el número de teléfono privado de la menor acompañado de acusaciones falsas. El objetivo de estas publicaciones era incitar a terceros a contactar con la joven, exponiéndola a un entorno hostil. Este primer acto de doxing –revelación intencional y pública de información personal sobre un individuo u organización a través de internet– derivó de inmediato en una avalancha de llamadas, mensajes y audios anónimos de contenido violento.

Desde ese momento, la víctima recibió de forma incesante comunicaciones cargadas de insultos, amenazas de muerte y mensajes de odio, procedentes en muchos casos de números ocultos o perfiles falsos. La situación, mantenida durante meses, afectó gravemente a su tranquilidad y a su entorno familiar.

Identificación de las autoras y delitos imputados

A lo largo de la investigación, los agentes han logrado identificar a las tres presuntas implicadas gracias al análisis de las líneas telefónicas y los perfiles utilizados para difundir los mensajes. Además del doxing y de los reiterados mensajes violentos, los investigadores han detectado intentos de averiguar el domicilio de la menor e incluso ataques verbales hacia personas cercanas a la denunciante.

La Policía considera que estos hechos pueden constituir delitos de amenazas y coacciones, así como de ciberacoso o stalking, debido a la persistencia y reiteración de las conductas hostiles. Una de las mujeres identificadas ha sido detenida, mientras que las otras dos –al encontrarse fuera de la demarcación de la Comisaría– han quedado en manos de las autoridades competentes.

Llamamiento a la responsabilidad digital

Tras cerrar las diligencias, la Policía Nacional subraya la necesidad de extremar la prudencia en las redes sociales y evitar la difusión de datos privados a terceros. Asimismo, insiste en la importancia de denunciar cualquier forma de acoso digital, especialmente entre adolescentes, ya que este tipo de conductas puede tener graves repercusiones penales.

El cuerpo policial recuerda que el ciberacoso es un fenómeno creciente y que sus consecuencias psicológicas, sociales y legales pueden ser muy severas para quienes lo sufren, por lo que anima a las familias y centros educativos a promover un uso responsable de las plataformas online.