Ligera mejoría de los gemelos de tres años arrojados por su madre desde un décimo piso en Madrid

Los dos hermanos gemelos de tres años que el pasado sábado cayeron desde un décimo piso junto a su madre en el distrito madrileño de Ciudad Lineal continúan en estado muy grave, aunque ambos han mostrado una evolución inicial favorable según fuentes sanitarias.

Daniel, uno de los gemelos, permanece muy grave en la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre. Fue intervenido de urgencia el mismo día del suceso y presenta una ligera mejoría, según la información transmitida por el centro.

Su hermano Iker se encuentra ingresado en el Hospital Niño Jesús, donde mantiene un pronóstico más favorable. Según estas mismas fuentes, su caída quedó parcialmente amortiguada por el impacto del cuerpo de la madre. El menor sigue intubado y permanece en observación para descartar posibles lesiones medulares o cerebrales. Los dos niños habían celebrado su tercer cumpleaños un día antes del suceso.

Los gritos previos

El incidente tuvo lugar el sábado 6 de diciembre alrededor de las 09.00 horas en la calle Ricardo Ortiz, en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Según los primeros datos, Diana M. M., de 48 años, se precipitó al vacío desde la terraza de un décimo piso con sus dos hijos en brazos.

La caída se produjo sobre una zona ajardinada del edificio. La mujer falleció en el acto tras el impacto. Los servicios de emergencia atendieron a los menores en el lugar y los trasladaron de inmediato a los hospitales donde permanecen ingresados.

.@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de una mujer precipitada en Ricardo Ortiz desde un décimo piso y traslada graves a distintos hospitales a dos niños de 3 años.@policia se encarga de la investigación Han intervenido también @policiademadrid y @BomberosMad pic.twitter.com/rsE7rppsuy — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 6, 2025

Vecinos que se encontraban en las inmediaciones relataron a los agentes que, minutos antes de la caída, escucharon a la mujer gritar. Varios residentes alertaron rápidamente a los servicios de emergencias, aunque la rapidez de los hechos impidió cualquier intervención previa.

El entorno familiar

Diana vivía sola con los gemelos tras una separación. Según fuentes policiales, tuvo a sus hijos por reproducción asistida. Personas de su entorno señalaron a los agentes que la mujer evitaba el contacto social y que atravesaba episodios de depresión. Algunos testigos indicaron que hablaba ocasionalmente de la sensación de estar siendo perseguida.