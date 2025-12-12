Tragedia en Sancti Petri: buscan al desaparecido tras el vuelco de una embarcación por un golpe de mar

Salvamento Marítimo mantiene activo este viernes el despliegue de rastreo por mar y aire para tratar de localizar a la persona que permanece en paradero desconocido después de que el pasado miércoles un golpe de mar hiciera volcar la embarcación en la que viajaba junto a otras tres personas en el caño de Sancti Petri, en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.

El trágico suceso, provocado por un fuerte golpe de mar en una embarcación de recreo, se ha cobrado ya la vida de otro de los ocupantes, cuyo cadáver fue recuperado en la jornada del jueves. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la plena identificación del fallecido y la comunicación de la noticia a sus familiares.

Según han detallado desde el organismo de rescate dependiente de Fomento, las labores se están llevando a cabo con la participación de la salvamar 'Suhail' y el helicóptero 'Helimer 211'.

El accidente se produjo la noche del miércoles, cuando una ola impactó contra el barco de seis metros de eslora en el que viajaban cuatro personas. Tres de ellas cayeron al agua y solo una logró alcanzar con vida la playa de La Barrosa.

Al dispositivo de emergencia se han sumado efectivos del Instituto Armado y de Cruz Roja, solicitándose además la colaboración de las embarcaciones del Club Náutico Sancti Petri para peinar la zona.