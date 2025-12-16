Detienen al compañero de piso de una mujer de 44 años asesinada en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el apuñalamiento mortal de una mujer de 44 años en la vivienda que ambos compartían en el municipio sevillano de La Algaba, según han confirmado fuentes oficiales. El arresto se ha producido en la capital hispalense tras un dispositivo de búsqueda activado después del hallazgo del cuerpo.

El presunto autor del crimen ha sido localizado sobre las 18.30 horas de este lunes en Sevilla capital. La detención se produjo tras las labores de búsqueda desplegadas por las fuerzas de seguridad, una vez que el varón había abandonado el lugar de los hechos y se encontraba en paradero desconocido.

Agentes de la Policía Nacional practicaron el arresto y, posteriormente, procedieron al traspaso del detenido a la Guardia Civil, cuerpo encargado de la instrucción de las diligencias. Fuentes del instituto armado han confirmado la detención.

Hallazgo del cadáver

El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado el domingo, después de que se recibiera un aviso en el servicio de emergencias 112. Tras la alerta, se activaron los protocolos correspondientes y se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil.

En el interior del domicilio se encontró el cadáver con heridas de arma blanca, lo que motivó la apertura inmediata de una investigación por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla.

Desde el primer momento, los investigadores centraron las pesquisas en el entorno más cercano de la víctima, de acuerdo con los procedimientos habituales en este tipo de sucesos. El análisis inicial del escenario y de las circunstancias permitió acotar las líneas de investigación.

Investigaron al entorno

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil llevaron a identificar como principal sospechoso a un varón de 31 años que residía en la misma vivienda que la mujer fallecida. Según las investigaciones, el hombre habría abandonado el domicilio tras la comisión de los hechos, lo que activó un dispositivo de localización para dar con su paradero.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial asumió la investigación con el objetivo de determinar la secuencia de los acontecimientos y la presunta responsabilidad del sospechoso. Las actuaciones incluyeron la recopilación de indicios y la coordinación con otros cuerpos policiales para facilitar la localización del investigado.

Traspaso a la Guardia Civil

Una vez practicada la detención por la Policía Nacional, el arrestado fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que continúa con la instrucción de las diligencias. Este traspaso se enmarca en la coordinación entre cuerpos policiales para el esclarecimiento total de los hechos.

Las fuentes consultadas han señalado que las diligencias se centran en completar la investigación y en la remisión del atestado a la autoridad judicial competente. El detenido permanecerá bajo custodia hasta su puesta a disposición judicial, momento en el que se determinarán las medidas correspondientes.