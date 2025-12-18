La autopsia practicada a la mujer de 44 años hallada sin vida el pasado fin de semana en su domicilio de La Algaba ha aportado nuevos detalles sobre el crimen. Según han confirmado a ABC fuentes de la investigación, la víctima recibió alrededor de 480 puñaladas repartidas por todo el cuerpo.

El examen se llevó a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde los profesionales describen la escena como excepcional por la extrema violencia empleada. Los investigadores califican lo ocurrido como un caso de una brutalidad poco habitual.

El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado el domingo, después de que se recibiera un aviso en el servicio de emergencias 112. Tras la alerta, se activaron los protocolos correspondientes y se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil.

El arresto se produjo el lunes por la tarde en Sevilla capital, cuando el sospechoso, de 31 años, se presentó voluntariamente en una farmacia y solicitó la presencia policial. Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento y procedieron a su detención tras comprobar su vinculación con el caso.

El relato del crimen

Según explica El Diario de Sevilla, la juez detalla cómo el investigado asegura que había consumido hachís y cocaína en su habitación, donde Ana Isabel estaba durmiendo en el sofá del salón. El investigado, que había cogido un cuchillo de hoja larga de la cocina, se sentó en el mismo sofá junto a la víctima, despertándola.

Cuando Ana Isabel se levantó y fue a coger un monedero que había en una mesa, David la atacó con el cuchillo, que hasta ese momento había escondido. Las primeras cuchilladas le alcanzaron probablemente la cara y el sospechoso continuó "clavándole repetidamente el cuchillo" en el abdomen y en los brazos "pese a las peticiones de clemencia de ella", subraya la instructora.

Según relata el medio, el investigado continuó asestándole cuchilladas a Ana Isabel mientras la mujer intentaba escapar hacia un patio trasero de la vivienda, sin éxito; finalmente la alcanzó, la agarró y la llevó por la fuerza hasta un pequeño cuarto de aseo, donde la tiró contra el mueble lavabo. La víctima cayó al suelo boca abajo y el asesino siguió "clavándole el cuchillo hasta que finalmente le clavó la hoja con tanta fuerza que le atravesó un pulmón y un riñón, causándole la muerte".

A continuación, continúan, el investigado huyó del domicilio hasta que finalmente se entregó en una farmacia como habíamos mencionado anteriormente. La jueza ordenó el ingreso en prisión del arrestado tras su declaración, en la que admitió lo ocurrido y atribuyó el crimen al consumo de drogas.