La historia de Zulma Guzmán: de empresaria de éxito a la 'asesina de las frambuesas'

Zulma Guzmán Castro estaba considerada como una exitosa empresaria de Colombia hasta que a principios de mes la Fiscalía General de la Nación la acusó del asesinato de dos adolescentes en abril de 2025. Las menores ingirieron unas frambuesas con chocolate inyectadas con talio —un metal pesado, incoloro y muy tóxico— que ella habría enviado por mensajería a la residencia de una de ellas en abril de 2025.

Las niñas resultaron ser la hija de su examante y una amiga de ésta, que estaba en la vivienda cuando la familia de quien fuera su novio secreto recibió lo que parecía ser un apetitoso regalo. Otros menores resultaron afectados tras comer la fruta envenenada. A algunos de ellos les quedaron secuelas pero lograron sobrevivir. Entre ellos, el hermano menor de una de las víctimas.

Poco después de la muerte de las jóvenes, tras pasar varios días en el hospital, ella salió de Colombia y comenzó su periplo por diferentes países hasta acabar en Reino Unido. Precisamente en la capital británica es donde ha sido capturada cuando intentaba quitarse la vida introduciéndose en el río Támesis. Hacía solo unos días que las autoridades del país europeo emitieron una orden de arresto contra ella.

La policía de Colombia cree que la muerte de Inés De Bedout —de 14 años— y Emilia Forero —de 13 años— fue consecuencia de su deseo de venganza, al no asumir que el padre de la primera rompiera la relación secreta que mantenía. Según señaló ella en una entrevista, desde que coincidieron en un congreso celebrado en Cartagena en el año 2018. Aunque él asegura que duró poco tiempo.

El economista colombiano Juan De Bedout Vargas sería en realidad su objetivo. El medio local El Tiempo, reveló que él declaró en sede judicial que Guzmán había adoptado un comportamiento "obsesivo" hacia él. Especialmente a partir de la muerte de su esposa, dos años antes, y de que le viera salir a cenar con otra mujer. Tanto es así que ella habría intentado instalar un localizador GPS en su vehículo. Algo que fue captado por las cámaras de seguridad.

Pionera en car sharing

La colombiana fundó en 2015 Car-B, la primera plataforma de car sharing (alquiler de vehículos compartidos) de su país.

Guzmán logró una gran notoriedad a raíz de que, en 2023, participó en el programa Shark Tank Colombia. Espacio en el que presentó su pionero modelo de negocio de car sharing.

"Alquila un carro por hora o por días en el momento que lo necesites. Nosotros ponemos la gasolina". Así explica la compañía lo que hacen desde su perfil de Instagram.

"Prueba nuestros autos eléctricos y reducirás las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad y el planeta", añaden en su cuenta en X.

Innovadora en el sector inmobiliario

La empresaria también es copropietaria de Houshares, que cuenta con un modelo patentado —dice en su web— "único en el mundo" que "cambia completamente los paradigmas de financiación inmobiliaria, facilitando el acceso a vivienda propia".

Consiste en permitir a los inquilinos vivir en una propiedad al tiempo que se compran "acciones" de la misma, reduciendo su alquiler mensual y facilitando la adquisición final de la vivienda. "Tan sencillo como arrendar, tan valioso como comprar", señalan en Instagram. "Sin créditos hipotecarios", destacan en muchas de sus publicaciones.

Ambos proyectos empresariales, que no serían los únicos de su trayectoria, le habrían valido para recibir múltiples reconocimientos y participar en charlas y congresos como experta en la materia.

Así fue hasta que la prensa la bautizó como la 'asesina de las frambuesas', aunque también podría ser del talio. De hecho, se investiga si tuvo que ver con dos episodios de envenenamiento de este metal que sufrió la mujer —ya fallecida— de Juan De Bedout.