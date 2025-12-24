Un cirujano plástico ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente durante una intervención quirúrgica en un hospital privado de Murcia. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, donde el médico había alquilado un quirófano para realizar una cirugía mamaria.

Según la información facilitada por el propio centro sanitario y por fuentes de la investigación, fueron dos enfermeras que asistían a la operación quienes detectaron un comportamiento anómalo por parte del cirujano mientras la paciente se encontraba anestesiada. Ante la sospecha de que pudiera estar produciéndose una agresión, decidieron grabar la escena con su teléfono móvil y comunicar inmediatamente lo ocurrido a la dirección del hospital.

La paciente había contactado previamente con el cirujano a través de su consulta privada en Alicante para someterse a un aumento de pecho. Finalmente, la intervención se realizó mediante una técnica de transferencia de grasa corporal en lugar de implantes, una opción que la mujer aceptó tras la recomendación del médico. Según las pesquisas, la presunta agresión se produjo mientras la paciente estaba bajo los efectos de la anestesia, lo que le impidió ser consciente de los hechos en ese momento.

Tras recibir el material grabado por las enfermeras, el hospital puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer detuvieron al cirujano en Alicante, donde tiene su clínica, y lo pusieron a disposición judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Molina de Segura ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de agresión sexual.

El hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha aclarado que el cirujano no forma parte de su plantilla, sino que había alquilado el quirófano para realizar la intervención. El centro ha denunciado los hechos, ha mostrado su apoyo a las dos enfermeras que alertaron de la situación y mantiene una colaboración plena con las autoridades. Además, estudia personarse en la causa como perjudicado.

Por su parte, el cirujano niega los hechos. Según fuentes de su entorno, sostiene que su actuación se ajustó al procedimiento médico habitual y que las imágenes grabadas pueden inducir a error debido al ángulo desde el que fueron tomadas. La investigación continúa abierta, centrada en el análisis del material videográfico, los testimonios de las enfermeras y los informes forenses solicitados tras la denuncia.

Comportamiento extraño

"Es cierto que hay precedentes. Yo recuerdo un caso en Brasil, donde por muy sorprendente que parezca, durante una intervención, en este caso en concreto que yo te menciono fue durante un parto, al otro lado de la cortinilla de protección que se coloca entre la paciente y el trabajo del cirujano, un anestesista agredió sexualmente a una mujer que en ese momento estaba dando a luz bajo el efecto de sedación. Es muy raro que ocurra, es muy difícil de imaginar que en un quirófano con tres personas suceda, pero precedentes hay", ha puesto como ejemplo el especialista.

"Cuando la instrumentista y la enfermera, la auxiliar de enfermería que trabajan para el hospital que ha alquilado el quirófano, detectan los movimientos que ellas interpretan, compatibles con una práctica sexual y graban el vídeo, eso es lo que a su señoría le ha llamado más la atención, porque al parecer el vídeo sí que invita a pensar que puede haber un comportamiento extraño, aunque no es evidente. Claro, ante esta situación dices, vale, ¿y por qué lo mandas preso? En el auto de prisión de este doctor, lo que más pesa o lo que más destaca es que su trayectoria profesional ha rondado en lugares como Latinoamérica, también en países asiáticos, en Estados Unidos".

"Es el principal argumento que tienes que aplicar para una prisión preventiva, el posible riesgo de fuga. Tiene otra nacionalidad, es capaz de poder sustraerse de la acción de la justicia, pero esto no implica que mandarlo a prisión sea directamente porque sospechas que es culpable. Tú lo que tienes es serias dudas de que se pueda mantener en tu país y bajo tu jurisdicción".

"A esto le tienes que sumar un problema, y es que la víctima no se acuerda de nada. No hay absolutamente ni un solo argumento acusatorio que no sea el de las enfermeras que dicen que el movimiento le puede parecer llamativo para una intervención quirúrgica. A lo mejor la situación de este señor no sea la de quedarse en la cárcel, sino una retirada de pasaporte, una orden de alejamiento o una inhabilitación temporal", ha añadido Egea.

"Pero es un caso muy llamativo por eso, porque las sospechas pesan mucho, pero no termina de llegar la prueba definitiva. Este señor no está en la cárcel porque estas enfermeras le acuse de algo que no ha pasado, no. Ellas se limitan a contar lo que ellas creen que vieron. Otra cosa es lo que haya decidido su señoría por estas circunstancias", ha explicado Egea.

"Pero es verdad que en ese ambiente profesional, en el que una de ellas entra y sale y la otra permanece, creen que están viendo algo que no debería estar ocurriendo, pero no saben hasta qué punto lo que están viendo es realmente una posible agresión. De hecho, una de ellas sale, hay una especie de cuarto anterior al quirófano, que es donde ellos se lavan las manos, se preparan, cogen la ropa para entrar al quirófano y llevan una pecera, un cristal que por un lado es transparente y por el lado del quirófano es un espejo. Y a través de ese cristal es por donde al parecer se toma este video, que no llega a ser evidente, pero que ellas también tienen cierta experiencia en los quirófanos y dicen, oigan, yo lo que he visto ahí no lo suelo ver habitualmente", ha indicado Egea.

"A le han ido a preguntar cuando le detienen, le detienen en casa de su madre, en Alicante, y él dice que no, que bajo ningún concepto, que ni esa mujer ni ninguna otra. Va a haber que aportar alguna prueba más, porque en el hipotético caso de que la acusación sea real y algún otro caso se hubiera llevado a cabo bajo anestesia, es que las pacientes no se van a acordar de nada, es muy complicado", ha concluido Alfonso Egea.