Un cirujano plástico ingresa en prisión por la presunta agresión sexual a una paciente durante una operación en Murcia

Un cirujano plástico ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente durante una intervención quirúrgica en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia. Los hechos se produjeron el pasado 4 de diciembre en un quirófano alquilado por el propio médico.

Según ha informado el centro hospitalario, dos enfermeras detectaron un comportamiento anómalo del cirujano durante la operación –una cirugía mamaria–. Por ello, decidieron grabar la escena con su teléfono móvil. Posteriormente, comunicaron lo ocurrido a la dirección del hospital, que trasladó la información a la Policía Nacional.

La paciente se encontraba anestesiada

De acuerdo con el diario La Verdad, la intervención se estaba realizando a una paciente que había contactado previamente con el médico a través de su consulta privada en Alicante para someterse a un aumento de pecho. El cirujano le propuso utilizar grasa extraída de la pelvis en lugar de implantes, opción que la mujer acabó aceptando.

Según fuentes de la investigación citadas por el mismo medio, la presunta agresión sexual se produjo mientras la paciente se encontraba anestesiada, lo que le impidió ser consciente de lo sucedido en ese momento. La mujer presentó posteriormente denuncia, aunque no pudo aportar detalles directos durante su declaración.

Tras recibir las pruebas aportadas por el hospital, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) detuvieron al cirujano el pasado martes en Alicante, donde tiene su clínica, según ha informado La Verdad. El médico ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Molina de Segura, que ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de agresión sexual.

El cirujano niega los hechos

El hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha subrayado que el cirujano no pertenece a su plantilla, sino que había alquilado el quirófano para llevar a cabo la intervención. El grupo sanitario ha confirmado que ha denunciado los hechos, ha mostrado su apoyo a las profesionales que alertaron de la situación y mantiene una colaboración plena con las autoridades. Además, estudia personarse en la causa como perjudicado.

El cirujano, que permanece en prisión provisional, niega las acusaciones. Según recoge La Verdad citando fuentes de su entorno, el investigado asegura que su actuación se ajustó al procedimiento médico habitual y sostiene que el vídeo grabado por las enfermeras puede inducir a error por el ángulo desde el que fue registrado. El médico argumenta que la paciente llevaba varias capas de ropa quirúrgica y una malla de compresión, lo que, a su juicio, haría imposible cualquier contacto sexual.

Por el momento, la investigación continúa abierta y centrada en el análisis del material videográfico, en el testimonio de las dos enfermeras y en los informes forenses solicitados tras la denuncia. El centro hospitalario mantiene su colaboración con la justicia mientras se esclarecen los hechos ocurridos en el quirófano.