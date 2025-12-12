Detenidos en Linares un hombre y una madre que ofrecía a su hija de 8 años para prostituirse

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha detenido en Linares a un hombre acusado de abusar de una niña de ocho años y a la madre de la menor, que supuestamente permitía los hechos, según la investigación iniciada en octubre tras varias alertas oficiales.

El Área de Protección al Menor de la Jefatura Provincial de la Unidad de Policía Adscrita abrió la investigación a comienzos de octubre después de recibir informaciones provenientes de distintas vías oficiales que alertaban de una situación de posible riesgo grave. Los avisos señalaban que la menor podría estar sufriendo agresiones físicas y que incluso "habría sido ofrecida a adultos para ejercer la prostitución".

Los agentes centraron sus primeras actuaciones en localizar a la niña y a su entorno familiar. En ese proceso identificaron indicadores claros de desprotección y de falta de atención a sus necesidades básicas.

Los testimonios del entorno

La investigación continuó con la toma de declaraciones a personas del entorno próximo de la menor. Según estos testimonios, la niña habría sido víctima de agresiones físicas por parte de su madre. Además, los declarantes afirmaron que la mujer consentía que un vecino realizara tocamientos a la menor a cambio de dinero u otros beneficios.

Una vez identificado el presunto autor de los abusos sexuales, los agentes organizaron un dispositivo para su detención con la colaboración de las Comisarías de la Policía Nacional de Úbeda y Linares.

Los agentes detuvieron de forma separada al vecino y a la madre de la menor. En el momento de la detención, la mujer se encontraba acompañada de su otra hija, una niña de un año. Esta menor fue entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén, al considerar que también se encontraba en un entorno perjudicial para su desarrollo. La retirada se adoptó como medida de protección inmediata.

Tras la detención, ambos implicados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y fiscales competentes. Se emitieron órdenes de alejamiento respecto a la menor de ocho años para garantizar su seguridad mientras continúa la investigación. Las diligencias en marcha buscan determinar la gravedad de los hechos y aclarar el alcance de la presunta implicación de cada uno de los detenidos.