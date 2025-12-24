La Policía Nacional detiene en Argentina a un productor de pornografía infantil tras una investigación en Alicante

Una investigación de la Policía Nacional iniciada en la provincia de Alicante ha conducido a la detención en Argentina de un presunto productor de pornografía infantil considerado uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada a la explotación sexual de menores. La operación se desarrolló gracias a un mecanismo urgente de cooperación policial activado tras localizar material de extrema gravedad.

Los hechos se desencadenaron tras la detención en Alicante de un hombre que utilizaba servicios en la nube y aplicaciones de mensajería para almacenar y compartir archivos de pornografía infantil. El análisis del material intervenido en su domicilio permitió identificar a otros usuarios con los que intercambiaba estos contenidos, uno de ellos ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Archivos de abuso sexual infantil detectados en Alicante

La investigación se enmarca en la colaboración internacional que mantiene la Unidad Central de Ciberdelincuencia para combatir la explotación sexual de menores en Internet. En este contexto, destaca la cooperación con el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo que centraliza alertas de la industria tecnológica sobre contenidos de abuso sexual infantil.

A partir de la información facilitada, los investigadores españoles centraron sus pesquisas en usuarios localizados en España que almacenaban grandes cantidades de este tipo de archivos en servidores remotos. Esta práctica, según la Policía Nacional, es habitual entre redes de explotación sexual infantil que emplean plataformas en la nube para acceder, compartir o conservar material ilícito.

De esta forma se terminó llegando hasta un usuario residente en la provincia de Alicante. Con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, fue detenido y se llevó a cabo un registro en su domicilio, donde se incautó diverso material informático.

Material de extrema dureza

Gracias análisis de los dispositivos se permitió localizar una ingente cantidad de archivos de pornografía infantil, muchos de ellos catalogados como de extrema dureza. Los investigadores también detectaron la distribución de este material a través de numerosos chats en aplicaciones de mensajería instantánea.

De estas conversaciones se desprendía que el detenido mantenía contacto con personas ubicadas en otros países. Uno de esos usuarios, localizado en Argentina, había enviado imágenes de contenido sexual de una menor de edad y afirmaba tener acceso directo a ella.

Tras someter estas imágenes a un proceso de análisis e inteligencia, los agentes concluyeron que se trataba de material de abuso sexual infantil de nueva creación, lo que llevó a activar de forma urgente los mecanismos de cooperación internacional para identificar al autor y poner fin a las agresiones.

Cooperación internacional

La Policía Nacional contactó con su oficial de enlace en el Centro Especializado en Cibercrimen (AC3) de AMERIPOL, la comunidad de policías de América que actúa como principal mecanismo de cooperación policial en el continente.

Gracias a este canal, se estableció una investigación conjunta con la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una estrecha colaboración con la Policía Judicial española. Las pesquisas permitieron localizar al sospechoso en la localidad de Claypole, donde fue detenido y se registró su domicilio.

Presunto líder de una red criminal internacional

Las autoridades argentinas consideran que el arrestado es uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada a la producción, comercialización y distribución de imágenes y vídeos de explotación sexual de menores, con ramificaciones operativas tanto en Europa como en América del Sur.

Según la Policía Nacional, el ciudadano detenido en Alicante formaría parte de esta estructura criminal. Aunque la detención de ambos implicados ha permitido desarticular un núcleo central de la red, la investigación continúa abierta a nivel internacional para identificar y poner a disposición judicial al resto de miembros de la organización.