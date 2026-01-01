Menú
Más de 800 muertos en la última década en incendios en lugares de ocio de todo el mundo

La tragedia en la estación suiza de Crans Montana se suma a una lista negra provocada a menudo por el uso negligente de material pirotécnico.

LD/Agencias
Agentes de la Policía Científica en la incendiada Fonda Milagros. | LD/Agencias

Más de 800 personas han perdido la vida durante los últimos diez años a consecuencia de fuegos y otros siniestros en recintos de ocio nocturno y hostelería a nivel global. El último drama ha tenido lugar este 1 de enero de 2026 en la estación suiza de Crans Montana. Según fuentes policiales, el fuego, cuyas causas se investigan, podría estar vinculado a la pirotecnia.

Estos son los sucesos más trágicos registrados desde 2015:

- 12 septiembre 2015. 88 fallecidos tras la explosión en un restaurante de Petlawad, en el estado indio de Madhya Pradesh.

- 30 octubre 2015. Fallecen 65 jóvenes en la discoteca Club Colectiv de Bucarest por un artefacto pirotécnico.

- 6 agosto 2016. Trece jóvenes murieron en un incendio registrado en un bar de la ciudad francesa de Rouen.

- 3 diciembre 2016. Al menos 36 personas mueren en el Barco Fantasma de Oakland (EEUU), un edificio que carecía de permisos.

- 24 enero 2022. Al menos 19 fallecidos en el incendio en la discoteca Double O, en la región indonesia de Papúa Occidental.

- 5 agosto 2022. Mueren 25 personas en el incendio en la discoteca Mountain B, en Sattahip (Tailandia).

- 6 septiembre 2022. 33 muertos en el incendio de un local de karaoke en la provincia vietnamita de Binh Duong.

- 28 diciembre 2022. 27 muertos en el gran incendio en el casino del complejo Grand Diamond City de Poipet, Camboya.

- 22 junio 2023. Mueren al menos 31 personas por una fuga de gas en un restaurante de Yinchuan (China).

- 27 septiembre 2023. Al menos 114 muertos en una boda en Al Hamdaniya (Irak) debido al uso de fuegos artificiales.

- 1 de octubre de 2023. Trece víctimas mortales en el incendio que arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia.

- 2 abril 2024. 29 muertos al declararse un incendio en el club nocturno Masquerade, en Estambul (Turquía).

- 25 mayo 2024. Al menos 27 muertos en el incendio del complejo TRP Game Zone, en Gujarat (India).

- 16 marzo 2025. El incendio en la discoteca Pulse de Kocani, en Macedonia, causó la muerte a al menos 59 personas.

- 8 abril 2025. Al menos 231 fallecidos en el incendio de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo (República Dominicana).

