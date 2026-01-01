Más de 800 muertos en la última década en incendios en lugares de ocio de todo el mundo

Más de 800 personas han perdido la vida durante los últimos diez años a consecuencia de fuegos y otros siniestros en recintos de ocio nocturno y hostelería a nivel global. El último drama ha tenido lugar este 1 de enero de 2026 en la estación suiza de Crans Montana. Según fuentes policiales, el fuego, cuyas causas se investigan, podría estar vinculado a la pirotecnia.

Estos son los sucesos más trágicos registrados desde 2015:

- 12 septiembre 2015. 88 fallecidos tras la explosión en un restaurante de Petlawad, en el estado indio de Madhya Pradesh.

- 30 octubre 2015. Fallecen 65 jóvenes en la discoteca Club Colectiv de Bucarest por un artefacto pirotécnico.

- 6 agosto 2016. Trece jóvenes murieron en un incendio registrado en un bar de la ciudad francesa de Rouen.

- 3 diciembre 2016. Al menos 36 personas mueren en el Barco Fantasma de Oakland (EEUU), un edificio que carecía de permisos.

- 24 enero 2022. Al menos 19 fallecidos en el incendio en la discoteca Double O, en la región indonesia de Papúa Occidental.

- 5 agosto 2022. Mueren 25 personas en el incendio en la discoteca Mountain B, en Sattahip (Tailandia).

- 6 septiembre 2022. 33 muertos en el incendio de un local de karaoke en la provincia vietnamita de Binh Duong.

- 28 diciembre 2022. 27 muertos en el gran incendio en el casino del complejo Grand Diamond City de Poipet, Camboya.

- 22 junio 2023. Mueren al menos 31 personas por una fuga de gas en un restaurante de Yinchuan (China).

- 27 septiembre 2023. Al menos 114 muertos en una boda en Al Hamdaniya (Irak) debido al uso de fuegos artificiales.

- 1 de octubre de 2023. Trece víctimas mortales en el incendio que arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia.

- 2 abril 2024. 29 muertos al declararse un incendio en el club nocturno Masquerade, en Estambul (Turquía).

- 25 mayo 2024. Al menos 27 muertos en el incendio del complejo TRP Game Zone, en Gujarat (India).

- 16 marzo 2025. El incendio en la discoteca Pulse de Kocani, en Macedonia, causó la muerte a al menos 59 personas.

- 8 abril 2025. Al menos 231 fallecidos en el incendio de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo (República Dominicana).