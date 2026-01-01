Decenas de personas "presumiblemente muertas" y un centenar de heridos en un incendio en una estación de esquí suiza

Las autoridades helvéticas han confirmado en la mañana de Año Nuevo que hay "decenas" de personas "presumiblemente muertas" y cerca de un centenar de heridos graves como consecuencia de un incendio declarado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais.

El comandante de la Policía, Frédéric Gisler, y el diputado Stéphane Ganzer han explicado la gravedad de la situación en rueda de prensa. Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, aunque sí se ha confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas.

"En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero", dijo a EFE el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz y el Hospital de Valais tiene ya copadas todas las camas de cuidados intensivos, según ha explicado en declaraciones a la prensa el diputado por Valais Matthias Reynard. El propio Reynard ha informado del despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos.

No se trata de un atentado

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, ha querido salir al paso de las especulaciones y ha descartado la hipótesis del atentado. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", ha subrayado, adelantando que ya se ha abierto una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

El gobierno cantonal ha declarado el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos con la mayor celeridad. Según los primeros indicios, el incidente se debe a una explosión seguida de un violento incendio que ha devastado el local.