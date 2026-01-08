Desarticulan una red del cártel de Sinaloa en España: introducían metanfetamina camuflada en piedras de mármol

La Policía Nacional –en una operación conjunta con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos– ha culminado la segunda fase de la operación Saga con la desarticulación total de una organización criminal hispano-mexicana dedicada al tráfico de drogas de síntesis a gran escala. El operativo se ha saldado con la detención de nueve personas, acusadas de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Esta actuación pone fin a una investigación iniciada en 2023 y que tuvo su primer gran golpe en mayo de 2024, cuando se intervinieron 1.800 kilos de metanfetamina en Alicante, la segunda mayor incautación de esta sustancia registrada en Europa. Aquella operación permitió desmantelar la infraestructura del cártel de Sinaloa en España, que operaba desde distintos puntos como Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras ese golpe, los investigadores detectaron movimientos de miembros de la red tanto en España como en México que tenían el fin de reorganizarse y recuperar su capacidad económica. En julio de 2024 se logró interceptar un nuevo envío de 40 kilos de metanfetamina que viajaba oculta en la base de una estatua de más de metro y medio de altura con destino a Tenerife. El receptor del cargamento fue detenido y resultó ser un conocido narcotraficante de la isla.

Paralelamente, en septiembre, los agentes localizaron en Madrid a un miembro del cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un piso del que apenas salía. Recibía una retribución mensual de 2.500 euros a cambio de guardar silencio, ya que había participado en la introducción y custodia del alijo de 1.800 kilos intervenido durante la primera fase de la operación.

La investigación también ha permitido interceptar un envío de 38 kilos de marihuana con destino a Finlandia. Gracias a la colaboración con la aduana de ese país, se ha detenido al receptor, que se había desplazado exclusivamente para hacerse cargo de la droga.

Una empresa de mármol, la tapadera

Entre las detenciones más relevantes figura la de un empresario que utilizaba su empresa legal de mármol como tapadera para introducir la metanfetamina oculta en piedras importadas desde México. Además, en el registro de una de sus naves industriales, los agentes han localizado cerca de tres millones de euros escondidos en un búnker construido bajo el suelo.

También ha sido arrestado el responsable de la red de narcotransportistas, encargado de coordinar las rutas y operativas entre Dubái, México y Europa.

Durante los registros practicados en siete domicilios de Valencia, Alicante, Málaga y Madrid se han incautado relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

Por el momento, los nueve detenidos han pasado a disposición judicial, ingresando tres de ellos en prisión. Con esta segunda fase de la operación Saga, los investigadores dan por completamente desarticulado un entramado criminal considerado uno de los más potentes de Europa en el tráfico de drogas de síntesis.