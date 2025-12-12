Interceptan heroína en pastillas por primera vez en España

La Policía Nacional –en colaboración con la DEA estadounidense (Administración de Control de Drogas) y la Policía Nacional de Colombia– ha logrado interceptar por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas, desmantelando además una organización criminal que pretendía introducir la droga desde Colombia a través de una ruta hasta ahora desconocida.

La operación –denominada Atis– ha permitido la detención de cinco personas, todas ellas ingresadas en prisión como presuntas responsables de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

El operativo policial culminó en noviembre, cuando los agentes interceptaron ocho kilogramos de heroína en pastillas durante un intercambio que se iba a realizar a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de Madrid. La intervención se llevó a cabo tras varios meses de investigación coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, con la colaboración de la Unidad Central de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado (UDYCO).

Seguimiento de un traficante de heroína

Todo comenzó con el seguimiento de un conocido traficante de heroína. Los agentes constataron que este individuo empleaba técnicas sofisticadas para evitar ser detectado: no utilizaba teléfonos móviles, se desplazaba en transporte público o vehículos de alquiler y adoptaba medidas para ocultar su identidad, como gafas de sol y gorras. Además, no acudía directamente a las reuniones, sino que realizaba paradas previas para asegurarse de que no estaba siendo seguido.

Conforme avanzaron las pesquisas, los investigadores identificaron a otros miembros de la red y descubrieron que la organización contrataba a intermediarios para recibir y entregar la droga. Este método permitía a los responsables de la red asegurarse de que la sustancia no estaba en sus manos hasta comprobar que no estaba siendo rastreada por las autoridades, lo que refleja un alto nivel de profesionalidad y sofisticación en sus operaciones.

Interrupción de una ruta de tráfico internacional

Durante los registros realizados en Madrid se incautaron cinco teléfonos móviles, un vehículo y 100.000 USDT en criptomoneda Tether, propiedad de la organización criminal.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la operación no solo por tratarse de la primera incautación de heroína en pastillas en España, sino también por la interrupción de una ruta de tráfico internacional hasta ahora inédita. La cooperación internacional entre España, Estados Unidos y Colombia ha sido clave para desarticular la red y evitar que la droga llegara a las calles.