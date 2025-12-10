Desarticulada una red de tráfico de medicamentos ilegales liderada por el endocrino influencer Alexandre Costa

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red criminal dedicada al tráfico de medicamentos ilegales y dopantes liderada por el médico endocrinólogo e influencer del mundo del fitness Alexandre Costa Sabaté.

La operación –coordinada por la Unidad Central de Consumo y la de Blanqueo de la División de Investigación Criminal (DIC)– se llevó a cabo el 26 de noviembre con 13 registros en domicilios y empresas de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Vilanova y la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Vallirana y Salou. En total han sido detenidas nueve personas, entre ellas el endocrino, todos vinculados al tráfico de medicamentos o al blanqueo de capitales.

Una operación de larga investigación

La investigación se inició en enero de 2025 tras recibir una denuncia sobre la actividad de la red. Según han explicado los responsables policiales, el grupo contaba con una infraestructura "sólida" que le permitía distribuir medicamentos ilegales a nivel nacional e internacional, utilizando consultas presenciales y online para captar clientes. Los productos, principalmente hormona del crecimiento y testosterona, provenían de laboratorios ilegales conocidos como "under" y eran camuflados en paquetes de cosmética para su envío.

El endocrino utilizaba su influencia en el mundo del culturismo y el fitness para prescribir estas sustancias fuera de indicación médica, lo que podía generar graves riesgos para la salud de los usuarios. Los pacientes –en su mayoría chicos jóvenes– recibían tratamientos destinados a aumentar la masa muscular, mejorar la fuerza y reducir la grasa, así como potenciar el efecto de los esteroides.

Un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros

Durante la operación se incautaron más de 2.500 viales de hormona del crecimiento, más de 500 pastillas para mejorar la función sexual, 250.000 euros en efectivo, 300.000 euros en cuentas bancarias, 150.000 dólares en criptoactivos y diversos bienes inmuebles y de lujo. Siete de los detenidos estaban directamente relacionados con la distribución de los medicamentos y dos con el blanqueo de capitales. La investigación detectó que la organización había creado empresas en el extranjero y utilizado plataformas de criptomonedas para ocultar los beneficios, alcanzando un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros.

Los nueve arrestados han sido puestos a disposición judicial por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal, quedando posteriormente en libertad con medidas cautelares.

Riesgos para la salud y medidas preventivas

Por su parte, la jefa clínica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Bellvitge, Núria Vilarrasa, ha alertadp sobre los graves efectos secundarios que puede provocar el consumo de estas sustancias sin control médico: alteraciones cardiovasculares, hormonales y sexuales, infertilidad, problemas hepáticos y psicológicos, e incluso riesgo de ictus o depresión.

Dada la capacidad de captación de clientes del endocrino, los Mossos han solicitado el bloqueo de perfiles de redes sociales y páginas web vinculadas al negocio ilícito, con el fin de prevenir nuevos casos. Asimismo, la policía subraya que la adquisición de medicamentos fuera de los canales legales representa un riesgo importante para la salud, debido a la falta de control sobre su composición, caducidad y calidad.