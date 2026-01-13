La Policía investiga el posible doble suicidio de un joven de 20 años y una menor de 13 en una obra de Logroño

Logroño continúa conmocionado por la muerte de un joven de 20 años y una menor de 13, cuyos cuerpos sin vida se encontraron en una zona de obras de la capital riojana. La Policía Nacional sostiene que, a falta de las autopsias, todas las pruebas recabadas apuntan a una precipitación voluntaria, aunque por el momento las diligencias permanecen abiertas.

El suceso ocurrió en la noche del pasado viernes, sobre las 23:30 horas, en un edificio en construcción situado en el barrio de Cascajos. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, los cuerpos fueron encontrados en la acera exterior del inmueble, sin signos aparentes de violencia. La investigación se inició tras el aviso de varios ciudadanos que alertaron de la presencia de personas en el interior de la obra, un recinto vallado y con cámaras de seguridad.

Fuentes cercanas al caso han señalado a la agencia EFE que, poco antes del hallazgo, una furgoneta se empotró contra la valla de protección del edificio. Las grabaciones de seguridad muestran que ambos jóvenes accedieron después al interior del inmueble. Al llegar al lugar, los agentes localizaron los cadáveres y ordenaron su traslado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, donde se practicarán las autopsias.

Denuncia previa por desaparición de la menor

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha confirmado que los padres de la menor habían presentado una denuncia por su desaparición horas antes de que se produjera el hallazgo de los cuerpos. Tras esa comunicación, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda en coordinación con otros cuerpos, que se interrumpió al conocerse la localización de los cadáveres por parte de la Policía Nacional.

Arraiz ha insistido en que, en esta fase inicial, no se aprecian indicios de criminalidad, por lo que el caso se trata como un posible doble suicidio. No obstante, ha subrayado que la investigación continúa abierta y que "queda mucho recorrido por delante", por ello ha pedido prudencia informativa, especialmente por tratarse de una menor de edad.

La Policía Nacional mantiene todas las actuaciones bajo reserva y ha reiterado que no facilitará más datos hasta que avance la investigación. Los resultados forenses serán determinantes para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de ambos jóvenes y confirmar la hipótesis inicial.

Emoción en el funeral en Villamediana

La muerte de la adolescente ha causado una profunda conmoción en su entorno educativo. Este lunes, en el SIES de Villamediana –centro en el que estudiaba la menor– profesores, alumnos y familias han guardado un minuto de silencio en su memoria. Las banderas del centro también han ondeado a media asta y los equipos directivos han mantenido reuniones con profesionales de bienestar emocional de la Consejería de Educación y con el programa ConectaSuic de Salud Mental para ofrecer pautas de apoyo a la comunidad escolar.

Asimismo, este lunes por la tarde se ha celebrado el funeral por la menor en la iglesia parroquial de la Asunción, en Villamediana, localidad donde residía. Según recoge el diario La Rioja, el templo se llenó de familiares, amigos y vecinos. Durante la ceremonia, la hermana mayor de la fallecida ha tomado la palabra para dedicarle un mensaje de despedida: "Solo pienso que estás de viaje y volverás. No va a haber momento en que no me acuerde de ti".

El caso ha reabierto el foco sobre la prevención de las conductas suicidas y la atención a la salud mental, especialmente entre menores y jóvenes. Cabe destacar, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio adolescente se encuentra en las cifras más altas de los últimos años. El suicido es ya la primera causa externa de muerte entre los adolescentes, superando los accidentes de tráfico. El total de fallecimientos de menores de 30 años fue de 344 en 2024.

El Gobierno de La Rioja mantiene en marcha distintos programas de refuerzo psicológico en Atención Primaria y en el ámbito educativo, así como proyectos específicos de detección y acompañamiento en situaciones de riesgo, en coordinación entre las áreas de Salud y Educación. Además, las autoridades han recordado la importancia de pedir ayuda ante situaciones de sufrimiento extremo.