Cinco alumnos heridos por el desprendimiento del techo de un aula en un instituto de Sevilla

Al menos cinco alumnos, de unos 15 años, han resultado heridos tras haberse desprendido el techo de escayola de un aula del IES Miguel de Cervantes de Sevilla. El suceso se ha producido en una clase situada en la segunda planta del centro educativo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El accidente ha ocurrido sobre las 10.36 horas, cuando varios testigos han alertado del desprendimiento en este instituto ubicado en la calle Manzana de la capital hispalense. Por el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por los estudiantes.

El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado a Europa Press que el incidente ha provocado al menos cinco heridos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del 061, así como agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos, que han continuado actuando en el centro educativo.