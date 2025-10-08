El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que la principal hipótesis del derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras que se ha saldado con la muerte de cuatro personas —Laura, Dembelé, Alfa y Jorge— apunta a la acumulación de material de construcción en la sexta planta del inmueble, aunque ha insistido en que las causas exactas aún deben determinarse judicialmente.

"Por causas desconocidas se cayó el forjado de la sexta planta y colapsó el resto de plantas", ha explicado Almeida desde Cibeles en rueda de prensa. El regidor ha subrayado que "es todavía aventurado decir cuáles son las causas exactas" y que, a partir de ahora, "la investigación le corresponde al juez, que ya está iniciada".

El edificio, situado a escasos metros de la Puerta del Sol, se vino abajo este martes poco después de la una de la tarde mientras se realizaban obras en su interior para rehabilitarlo como hotel. El siniestro dejó además tres personas heridas. Sobre el estado de estas, Almeida ha transmitido que se encuentran fuera de todo peligro.

Aunque el Ayuntamiento ha evitado señalar responsables antes de que concluya la instrucción judicial, Almeida ha reconocido que "es obvio que había material apilado de obra en la sexta planta y que pudo influir en el colapso del edificio". Añade que esta circunstancia "es una de las hipótesis que se van a manejar", aunque ha insistido en todo momento que "no puedo afirmarlo" porque "corresponderá al juez determinar cuál fue el origen".

El alcalde también ha explicado que el consistorio está revisando si se recibieron quejas previas sobre los trabajos en el edificio, aunque por ahora "no nos consta que se hubieran presentado en ninguno de los canales oficiales".