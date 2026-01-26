Conmoción en Sueca tras el asesinato a cuchilladas de un niño de 13 años mientras jugaba a la play con un amigo

El municipio valenciano de Sueca ha vivido este fin de semana una de las jornadas más trágicas de su historia reciente tras la muerte violenta de un menor de 13 años en una vivienda de la localidad. Un hombre de 48 años –Juan Francisco M. F.– se presentó durante la tarde del sábado en el cuartel de la Guardia Civil y confesó ser el autor de los hechos, ocurridos en su propio domicilio, donde su hijo y la víctima se encontraban jugando a videojuegos.

Según han confirmado fuentes del instituto armado, el suceso se descubrió alrededor de las 18.30 horas, cuando el presunto autor acudió a dependencias de la Guardia Civil de Sueca en estado de gran nerviosismo y con restos de sangre en la ropa. El hombre quedó detenido de inmediato y los agentes se desplazaron a la vivienda, donde hallaron el cuerpo sin vida del menor con golpes y heridas de arma blanca.

La víctima era amigo del hijo de Fernando y ambos eran compañeros de colegio en Sueca. El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

Desde el primer momento, las autoridades han pedido prudencia. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado este domingo que "todas las hipótesis están abiertas" y ha señalado que será la autopsia y el análisis forense los que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Ahora, el detenido permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.

Dudas en la investigación

Según ha adelantado el diario Levante-EMV, tanto el detenido como su hijo han ofrecido la misma versión ante los investigadores, asegurando que fue el padre quien cometió el crimen tras sufrir un supuesto "ataque de locura". No obstante, el mismo medio señala que la Guardia Civil mantiene serias dudas sobre el desarrollo de los hechos, ya que el hombre no ha sido capaz de aportar detalles concretos sobre la agresión mortal ni sobre el uso del cuchillo de cocina con el que el menor recibió varias puñaladas en el pecho. De hecho, los investigadores tienen sospechas de que el padre estaría tratando de encubrir a su hijo.

De acuerdo con la información publicada por este mismo medio, los mandos de la consola con la que jugaban los dos menores seguían conectados cuando los agentes realizaron la inspección ocular en la vivienda, situada en la calle Trinquet Vell. Además, los investigadores están pendientes de los resultados de ADN, huellas y del informe forense para determinar quién empuñó el arma. Por su parte, el diario Las Provincias ha informado de que el presunto autor acudió al cuartel totalmente ensangrentado.

Consternación y luto en Sueca

La muerte del menor ha causado una profunda conmoción en la localidad. El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de luto oficial, con las banderas ondeadas a media asta, y suspendió todas las actividades culturales, deportivas y festivas que estaban previstas para el fin de semana.

Este domingo por la tarde, centenares de vecinos han guardado un minuto de silencio ante la casa consistorial en memoria del menor. Al acto han asistido representantes municipales, vecinos, miembros de las fuerzas de seguridad y la delegada del Gobierno. El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha afirmado que el municipio está "consternado y conmocionado" y ha pedido "respeto y responsabilidad" mientras avanza la investigación. El consistorio ha puesto a disposición de las familias afectadas recursos municipales de apoyo psicológico y social.

El menor fallecido jugaba al fútbol en un club local, CF Promeses Sueca, que también ha expresado públicamente su dolor y ha trasladado sus condolencias a la familia: "Estamos consternados por el triste suceso ocurrido esta tarde en Sueca, y que ha tenido como resultado la pérdida de un niño de nuestra escuela. No tenemos palabras para expresar nuestro profundo dolor".

Mientras continúan las diligencias judiciales y policiales, Sueca permanece a la espera de respuestas ante un suceso que ha sacudido a toda la Comunidad Valenciana.