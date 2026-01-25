Sevilla se encuentra conmocionada tras la detención de una joven estudiante de nacionalidad argelina, acusada de causar la muerte de su casera, una anciana de 80 años, en un piso de la calle León X del barrio de la Macarena.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles 23 de enero, cuando, según las investigaciones iniciales, la estudiante prendió fuego al sofá del piso tras una discusión con la víctima. La anciana fue trasladada al hospital con quemaduras graves e inhalación de humo, pero falleció horas después. La detenida ya ha ingresado en prisión provisional acusada de un delito de asesinato.

El periodista de investigación Alfonso Egea ha explicado en el programa En casa de Herrero que, pese a lo reciente de los hechos, se puede reconstruir una parte de la historia gracias a la investigación de la brigada de incendios del Cuerpo Nacional de Policía.

Problemas cotidianos que alteraron la convivencia

Según ha detallado Egea, la joven estudiante convivía con la anciana dentro de un programa universitario de alojamiento, en el que los estudiantes reciben alojamiento y manutención a cambio de acompañar y asistir a personas mayores. Inicialmente, la relación era positiva y la familia de la anciana estaba satisfecha con la presencia de la estudiante, pero con el tiempo surgieron problemas cotidianos que alteraron la convivencia.

"Sin embargo, el comportamiento de la chica no encaja con lo que la señora esperaba de la estudiante que iba a tener bajo su techo. No hablaban de nada especialmente destacable. Volver a deshoras, tal vez no estar en las mejores condiciones posibles… Después de tres meses de convivencia, la señora se acaba hartando y le dice directamente: ‘Voy a hablar con la universidad para que te busquen otra casa’. Nada más. No le puso las maletas en la calle, ni la echó, ni nada", ha explicado Egea.

La estudiante reaccionó prendiendo fuego al sofá y abandonando el piso con la excusa de tirar la basura. "Cree, la juez que la ha mandado a la cárcel, totalmente convencida de que la fragilidad de la anciana le va a hacer imposible liberarse de la muerte cuando averigüe que hay un fuego en la casa. De hecho, por desgracia, la mujer muere primero asfixiada y luego absolutamente calcinada porque el incendio es muy voraz", ha añadido Egea, señalando que la intervención rápida de vecinos y bomberos evitó que el fuego se extendiera a viviendas colindantes.

Un cambio de actitud radical

El periodista también ha señalado que la estudiante intentó aparentar normalidad tras el incendio, mostrando preocupación y dolor frente a los vecinos y familiares de la víctima. "La joven logró engañar a todos durante unas horas, generando la impresión de que estaba afectada por lo sucedido, hasta que la investigación de incendios demostró que el incendio había sido provocado intencionadamente. Ella no ha reconocido los hechos", ha indicado Egea.

Además, la actitud de la detenida se volvió agresiva cuando fue puesta bajo custodia de la familia de la víctima. "Se transforma en una suerte de Jekyll y Mr. Hyde. Se vuelve muy violenta, llega a tener enfrentamientos físicos con miembros de la familia que la han acogido, y ellos lo declaran así en sede judicial. Por eso, la van a acusar de dos delitos graves: uno, el del homicidio, y también por las amenazas que la familia ha sufrido cuando esta tipa ha cambiado totalmente de actitud", ha explicado el periodista.

La diferencia entre homicidio y asesinato

Respecto a la tipificación del delito, Egea ha detallado la diferencia entre homicidio y asesinato, subrayando la gravedad de los hechos: "El asesinato siempre puede estar compatibilizado con aquel acto en el que, de forma incontrovertible, sabes que perpetrarlo puede poner en riesgo la vida de otra persona. Yo, con mis actos —que en este caso es cómo se va a escapar esta señora con dificultad de movilidad y 80 años de un piso que se convierte en un infierno—, pues su señoría y los investigadores determinan: si le pegas fuego a la casa, estás asumiendo que esa señora va a morir. Ahí es donde realmente puede estar la pelea en la que el abogado tiene que demostrar o intentar contrarrestar que ella no sabía que se iba a pegar fuego el sofá o que iba a arder el piso por completo. En caso de saberlo, con tu acto estás asumiendo que esa señora tenía cero posibilidades de salir con vida de la casa".

Finalmente, Egea ha concluido que no hay indicios de un trastorno médico o psiquiátrico que explique el acto, sino que todo apunta a la tensión y conflicto en la convivencia entre la estudiante y la anciana. "Todo apunta a que la situación se centra en la relación entre la estudiante y la anciana; la joven reacciona violentamente, y la víctima sufre las consecuencias de la situación en un desenlace trágico y prevenible", ha señalado.