'Crónica negra' con Alfonso Egea: la 'manada' magrebí de Pamplona

Pamplona vuelve a revivir una historia que recuerda a la de los Sanfermines de 2016. La Policía investiga una presunta agresión sexual en grupo ocurrida el pasado viernes por la noche en las inmediaciones del parque de la Media Luna, en pleno centro de la ciudad. Cuatro hombres de origen magrebí –de entre 20 y 33 años– han sido detenidos como presuntos autores de la violación y el robo posterior a una joven universitaria que había acudido a la "carpa universitaria" celebrada en el recinto deportivo Amaya.

Según fuentes policiales, fue un grupo de viandantes quienes, sobre las diez de la noche, encontró a la víctima "tirada debajo de un árbol, visiblemente aturdida y semiinconsciente". La joven fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde recibió atención médica y psicológica. Allí pudo comprobar que le faltaban su teléfono móvil y algunos efectos personales.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de que la agresión hubiese sido cometida por un solo individuo. Sin embargo, tras el testimonio de la víctima, las investigaciones condujeron a la detención de cuatro varones que residían en un asentamiento ilegal próximo al lugar de los hechos, una zona cubierta por maleza y sin iluminación donde habían instalado varias tiendas de campaña sobre palés de madera, rodeadas de basura y desperdicios.

La Policía espera ahora los resultados de las pruebas de ADN para determinar el grado de implicación de cada uno de los arrestados. La investigación apunta a que la joven, que se encontraba desorientada y con la ropa descolocada, habría sido agredida sexualmente y despojada de sus pertenencias.

El campamento ya había sido registrado

El periodista de sucesos Alfonso Egea ha señalado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, que "la reflexión de este asunto va a ser mucho más profunda", recordando que "el pasado 26 de septiembre la Policía registró ese mismo campamento, identificó al menos a tres de los cuatro presuntos agresores, comprobó que se encontraban en situación irregular en España y arrancó el proceso de expulsión. Un mes y cuatro días después nada ni nadie ha impedido que estos cuatro hombres agredan sexualmente a una mujer y se vayan tan tranquilos a su tienda de campaña".

Egea explica que los investigadores trabajan con el testimonio de la víctima, que "apenas puede relatar lo ocurrido, pero en un momento dado ofrece un relato aproximado de los hechos". Añade que la joven "echa de menos el dinero, el bolso y el teléfono móvil que portaba en el momento de la agresión y que luego no recupera".

El periodista subraya además la relevancia de la prueba genética: "La joven muestra unos restos genéticos que están en el laboratorio. Lo que quiere tener el juez encima de la mesa es la manera de probar qué nivel de participación ha tenido cada uno de los detenidos. Aquel que no haya participado directamente en la agresión sexual podría enfrentarse a un delito de robo con violencia".

La joven no presentaba signos de violencia

Según ha detallado Egea, uno de los arrestados habría admitido haber mantenido contacto con la víctima, aunque lo enmarcó en una supuesta "relación consentida". Sin embargo, la joven no presentaba signos visibles de violencia, aunque sí "una ropa muy desordenada y un enorme estado de desorientación". Para el periodista, "la ausencia de violencia no implica consentimiento, sino que ese aturdimiento pudo ser aprovechado por sus agresores".

La noticia ha causado gran conmoción en Pamplona. Centenares de ciudadanos se han concentrado este pasado jueves frente al Ayuntamiento para condenar los hechos y expresar su solidaridad con la víctima. Los vecinos, indignados, han recordado que el campamento ilegal en el que residían los detenidos había sido denunciado en varias ocasiones sin que se actuara hasta ahora.

Ingreso provisional en prisión

Por el momento, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los cuatro hombres detenidos por la presunta violación grupal.

Según detalla la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la jueza ha adoptado la medida de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga y de ocultación de pruebas. Los cuatro hombres se encontraban en situación irregular en España y carecían de domicilio conocido, ya que residían en un asentamiento ilegal próximo al lugar de los hechos.

El consistorio ha procedido a desmantelar el campamento donde residían los detenidos. Mientras tanto, la investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las pruebas de ADN, que serán determinantes para establecer el grado de participación de cada uno en la agresión.