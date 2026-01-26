Secuestran a un hombre tras una discusión por un móvil y exigen un rescate a su padre

Detenidos en Miguelturra, en Ciudad Real, dos hombres acusados del supuesto secuestro de otro al que exigían mil euros para su liberación.

Ha sido la Policía Nacional la que ha arrestado a estos dos varones a los que ha interceptado en la estación cuando trataban de huir.

Al parecer, los hechos se produjeron a raíz de una discusión entre los tres implicados por un teléfono móvil. Los detenidos acabaron introduciendo por la fuerza a la víctima en un domicilio donde permaneció retenido y recibió amenazas si no pagaba el rescate que le reclamaban en efectivo.

Fue su padre quien denunció el secuestro

Tras ello llamaron por teléfono al padre del secuestrado que se encontraba en Alcázar de San Juan, para exigirle el pago del dinero y fue este quien alertó a las autoridades. Automáticamente se presentó en la Comisaría para pedir ayuda y denunciar el supuesto secuestro.

Gracias a la denuncia, los agentes no tardaron en localizar a los tres implicados en la estación de Renfe de Ciudad Real dispuestos ya a abandonar la ciudad. Una fuga impedida por el dispositivo policial que cerró la estación y evitó la huida.

Los dos detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, se enfrentan ahora a dos nuevos delitos de amenazas y secuestro.