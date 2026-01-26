Así actúan los criminales en la sextorsión: de los emojis sugerentes a la amenaza

La Policía Nacional ha advertido sobre el peligro de la sextorsión, una forma de delito en la que los delincuentes utilizan imágenes íntimas para chantajear a sus víctimas, y ha animado a quienes la sufran a no ceder al chantaje y denunciar los hechos.

Los agentes detallan cómo actúan los autores de este tipo de delitos. El proceso suele comenzar con la petición de fotografías íntimas, que en un primer momento puede parecer inofensiva o consentida.

Posteriormente, el delincuente suele enviar mensajes y emojis de carácter sugerente, con el objetivo de generar confianza o manipular emocionalmente a la víctima. El siguiente paso es el chantaje, amenazando con publicar o difundir las imágenes si no se cumplen sus exigencias.

Desde la Policía Nacional recuerdan que la sextorsión es un delito y que quienes la cometen pueden enfrentarse a graves consecuencias legales. Por ello, insisten en la importancia de no guardar silencio ni ceder a las amenazas, ya que hacerlo solo perpetúa el delito y puede dar lugar a nuevas víctimas. Del mismo modo, piden acudir a comisaría para identificar a los autores de estos engaños.

Los agentes aconsejan guardar todas las pruebas, como mensajes, capturas de pantalla o perfiles utilizados para el chantaje, y presentar una denuncia. "Hoy eres tú, pero mañana podría ser otra víctima", recuerdan desde la Policía, subrayando la importancia de actuar para frenar este tipo de conductas.