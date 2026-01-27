Caen los narcos que tirotearon a un policía en Isla Mayor

La Policía está llevando a cabo desde primera hora de este martes un importante despliegue en las provincias de Sevilla y Málaga contra los presuntos responsables del tiroteo de Isla Mayor, el pasado 8 de noviembre, en una operación contra el narcotráfico en la que resultó herido de gravedad un agente.

Se trata de una macrooperación en la que participan 250 policías y que se ha saldado hasta el momento con diez detenidos, entre los que se encuentran los presuntos autores de los disparos a los agentes, arrestados en las localidades malagueñas de Mijas y Marbella, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

En el marco de este despliegue se han realizado 13 registros en diversas localidades de Sevilla y Málaga, en los que se han intervenido cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros. En la operación de este martes participan más de 250 agentes pertenecientes a los cuerpos de la Udyco Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas, que están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias.

En el dispositivo de Isla Mayor, el agente herido participaba en una acción de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros abrieron fuego contra los efectivos policiales desplegados tras percatarse de su presencia, y como consecuencia de los disparos fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.