Detenida la dueña de una guardería de Algemesí por maltrato a niños menores de tres años

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años, propietaria de una escuela infantil –Escuela infantil EVA– del municipio valenciano de Algemesí, como presunta autora de malos tratos y trato denigrante a menores de edad que se encontraban a su cargo. La investigación se ha iniciado tras varias denuncias presentadas por una trabajadora del propio centro.

La detenida fue arrestada el pasado viernes por la tarde y puesta posteriormente a disposición judicial. El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Alzira acordó su libertad provisional, imponiéndole diversas medidas cautelares mientras continúa la instrucción de la causa.

Entre las medidas adoptadas figura la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados en el centro, así como la imposibilidad de acudir a la guardería o desempeñar cualquier actividad laboral –retribuida o no– relacionada con niños. Por el momento, el centro infantil ha sido clausurado de manera indefinida.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la mujer está siendo investigada en un procedimiento abierto por un presunto delito de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones.

Vídeos grabados por una trabajadora

La investigación policial se activó tras las denuncias del personal del centro, que alertó de comportamientos supuestamente inadecuados hacia los niños. Según el diario Levante-EMV, una trabajadora habría grabado con su teléfono móvil varios episodios que, según fuentes de la investigación, resultaron determinantes para la intervención policial.

En dichos vídeos se puede observar a Eva –la dueña de la guardería– obligando a un menor a tragarse una manzana mientras le sujeta por el cuello o utilizando la mano de otro niño de tres años para pegar a un compañero.

Los hechos denunciados se habrían producido durante la jornada escolar, principalmente en el horario de comedor, y afectarían a menores de entre nueve meses y tres años.

El juez ha ordenado además que la Policía Nacional y la Policía Local adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores y sus familias, y ha requerido a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) la identificación completa de los niños protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Alrededor de 30 alumnos en el centro

En los próximos días, las familias de los menores serán citadas para conocer el contenido de las grabaciones y decidir si presentan denuncia formal. Aunque aún no se ha determinado el número total de afectados, el centro contaba con alrededor de 30 alumnos.

La escuela infantil EVA, que llevaba más de 30 años en funcionamiento y estaba inscrita en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana como centro de educación infantil de primer ciclo, permanece cerrada mientras avanza la investigación judicial.

Por su parte, la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, trabaja de forma coordinada con el Ayuntamiento de Algemesí para ofrecer alternativas educativas a las familias afectadas y garantizar la escolarización de los menores afectados por el cierre.