Una pareja decide morir junto a sus hijos y mascotas: "Los menores tenían importantes problemas de salud"

Una familia al completo ha sido hallada muerta en su domicilio de Mosman Park (Australia), en los suburbios occidentales de Perth, en un caso que la policía investiga como un posible doble homicidio seguido de suicidio.

Los hechos se conocieron el viernes por la mañana, cuando los agentes localizaron los cuerpos de dos hermanos, Otis, de 14 años, y Leon, de 16, junto a los de sus padres, Jarrod Clune (50) y Maiwenna Goasdoue (49). Las autoridades confirmaron que los menores sufrían "importantes problemas de salud" y, según la cadena pública ABC, ambos tenían altas necesidades de apoyo. La misma fuente señala que los progenitores participaban en redes sociales en iniciativas de concienciación sobre el autismo.

Por ahora, la causa exacta de las muertes no ha sido revelada. La policía sí ha informado del hallazgo de una nota en el interior de la vivienda. También aparecieron muertos los dos perros y el gato de la familia.

Reacción del entorno y del colegio

Los dos chicos y su padre habían pasado por el prestigioso centro masculino Christ Church Grammar School. En un comunicado dirigido a las familias del colegio, su director, Alan Jones, recordó que Clune fue prefecto y jugador de fútbol antes de graduarse en 1992, y aseguró que "tenía un amplio grupo de amigos y era querido y apreciado por sus compañeros".

Sobre la madre, añadió: "Mai era un miembro activo de nuestra comunidad y estaba entregada a sus hijos". Jones explicó que Leon y Otis recibieron apoyo educativo específico en el Peter Moyes Centre del propio centro y subrayó que "este trágico incidente ha tenido, y seguirá teniendo, un impacto significativo en toda nuestra comunidad escolar —estudiantes, personal, padres y antiguos alumnos".

Investigación en marcha

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, pidió calma mientras avanza la investigación policial y reclamó paciencia ante las especulaciones sobre el apoyo institucional: "Ahora debemos seguir el proceso para tener los hechos delante de nosotros y poder responder a esas preguntas". En términos similares se expresó la ministra de Educación, Sabine Winton, quien reconoció la dureza de la situación para las familias con hijos con discapacidad y aseguró que su departamento trabaja para reforzar el respaldo desde las escuelas.

Desde la National Disability Insurance Agency trasladaron sus condolencias y ofrecieron colaboración con las autoridades, mientras organizaciones sociales como Developmental Disability WA volvieron a reclamar más recursos para las familias con grandes necesidades. Su directora, Mary Butterworth, advirtió de la falta de financiación y formación especializada para el personal de apoyo. La investigación sigue abierta y, por ahora, la policía mantiene la máxima cautela a la espera de esclarecer qué ocurrió en la vivienda de Mosman Park.