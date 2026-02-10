Detenido por secuestrar a su pareja durante diez días: la golpeó, la violó y la obligó a beber lejía

Un hombre de 34 años ha sido detenido en la ciudad italiana de Sassari, en la isla de Cerdeña, acusado de secuestrar, agredir y violar a su pareja, una mujer de 25 años, a la que mantuvo retenida durante al menos diez días en una vivienda. La detención fue confirmada por los Carabineros, que intervinieron tras una denuncia por desaparición.

La actuación policial se produjo después de que personas del entorno de la víctima, entre ellas su madre, alertaran el pasado 6 de febrero de que no lograban contactar con la joven y señalaran que podría encontrarse en el domicilio de su pareja. Ante la ausencia de respuesta, los agentes acudieron al inmueble y, tras la negativa reiterada a abrir la puerta, accedieron al interior con ayuda de una cesta de los bomberos, según informó la policía en un comunicado.

Acceso forzado a la vivienda

Dentro de la vivienda, los carabineros localizaron a la joven en estado de shock y con signos evidentes de violencia física. La víctima declaró haber sido golpeada de manera continuada durante más de una semana y haber permanecido encerrada sin posibilidad de salir. Presentaba múltiples hematomas, quemaduras y otras lesiones.

Según su testimonio, durante el cautiverio recibía cantidades mínimas de comida, que el agresor arrojaba al suelo, escupía y pisoteaba antes de permitirle ingerirla. También relató que fue obligada a beber lejía y a ingerir "diversas cantidades de psicofármacos", lo que le provocaba un estado de aturdimiento. En ese contexto, el hombre habría abusado sexualmente de ella en varias ocasiones, pese a su oposición.

La mujer declaró igualmente haber sido amenazada de forma reiterada con ser desfigurada con ácido si intentaba escapar. El personal sanitario que la atendió posteriormente constató la existencia de quemaduras y lesiones compatibles con el uso de sustancias corrosivas, extremo que está siendo analizado dentro de la investigación.

Escalada previa de violencia

Los investigadores han determinado que la relación sentimental se había deteriorado progresivamente en los tres meses anteriores, periodo en el que comenzaron los episodios de humillaciones, amenazas y agresiones. Entre los hechos denunciados figura el apagado de cigarrillos en el antebrazo de la víctima y el corte de cabello con una maquinilla tras un intento de fuga. Tras ser rescatada, la joven fue trasladada al Hospital Santissima Annunziata, donde permanece ingresada.

Prisión preventiva

El detenido fue trasladado al cuartel de los carabineros y posteriormente puesto a disposición judicial. Durante su estancia en dependencias policiales mostró una actitud violenta e intentó agredir a uno de los agentes con un extintor, según la policía. Ante el juez de instrucción se acogió a su derecho a no declarar.

El magistrado validó la detención y ordenó su ingreso en prisión preventiva en la cárcel de Bancali, a petición de la Fiscalía de Sassari. El hombre está acusado de secuestro, tortura, violencia sexual, lesiones personales, malos tratos en el ámbito familiar y resistencia a la autoridad. La Fiscalía coordina la investigación, que trata ahora de esclarecer la evolución de la violencia en la relación y comprobar la existencia de posibles denuncias o antecedentes previos.