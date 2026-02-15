Muere una mujer en el coche de un conductor borracho y sin carné en Toro

Una mujer de 38 años ha fallecido y dos varones de 19 y 20 años han resultado heridos en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Tagarabuena, en el término municipal de Toro.

El suceso se ha producido minutos antes de las 4.48 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del incidente, ocurrido junto a la Iglesia, y se avisaba de que había tres heridos, dos de ellos inconscientes.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Toro y a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, así como a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado a un equipo del Punto de Atención Continuada de Toro y una UVI móvil.

🚑| Emergencias 112cyl | Nos informan de un accidente de tráfico en el que hay tres personas heridas, dos de ellas inconscientes.

Emergencias sanitarias @Salud_JCYL envío:

✔️UVI móvil

✔️Ambulancia

✔️Personal médico del PAC de Toro

👇https://t.co/jrEx8HZJib pic.twitter.com/dwYPwesC5P — 112 Castilla y León (@112cyl) February 15, 2026

En el lugar, el personal médico ha confirmado el fallecimiento de uno de los ocupantes, una mujer de 38 años. Por otra parte, un varón de 19 y un varón de 20 años han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Zamora.

Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que según las primeras diligencias el conductor del vehículo, uno de los hospitalizados, podría carecer de permiso de conducción y habría arrojado una tasa de alcoholemia superior a la legalmente establecida.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora instruye diligencias en el marco de una investigación dirigida a esclarecer las circunstancias del siniestro y las posibles responsabilidades penales existentes.