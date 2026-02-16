Detenido por pegar un puñetazo a su madre por despertarle a las 7 de la tarde

Un joven de 27 años ha sido detenido en Valladolid como supuesto autor de un delito de violencia doméstica por dar un puñetazo y empujar a su madre, que le despertó a las siete de la tarde cuando se encontraba dormido en su habitación.

Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la tarde del domingo, cuando la madre de 51 años requirió la presencia de la Policía Municipal de Valladolid tras la agresión. Cuando los agentes llegaron al domicilio, situado en el barrio de Delicias, observaron que un hombre intentaba acceder al portal sin tener llaves y utilizando como alternativa una tarjeta de crédito para desbloquear la cerradura.

Al preguntarle por los motivos para intentar acceder así al inmueble, el joven dijo que vivía allí, justo en la vivienda desde la que habían recibido el aviso por una agresión. Al ser identificado, los agentes comprobaron que efectivamente el domicilio que constaba en su carnet de identidad correspondía con la misma vivienda, por lo que lo retuvieron en el exterior hasta hablar con la madre.

Una vez con ella, los policías comprobaron que la mujer estaba sangrando por la nariz, al parecer como consecuencia de un puñetazo que le había propinado su hijo, quien posteriormente la empujó hasta tirarla al suelo como consecuencia de una discusión porque le había despertado. La madre aseguró a los agentes que simplemente había llamado a la habitación preguntando si las 7 de la tarde era hora para levantarse.

Como consecuencia de esta situación, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para la mujer, de 51 años, que fue evacuada a un centro hospitalario de Valladolid, mientras que también la solicitaron para el joven, detenido en ese momento, quien mostró una actitud alterada.

De hecho, cuando le fue notificada su detención por estos hechos, aseguró a los agentes que cuando saliera iba a atropellar a los policías y les iba a disparar con una escopeta recortada, lo que quedó reflejado en el atestado policial para su análisis por el juez competente.