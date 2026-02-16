Un hombre resulta herido al estallar su móvil cuando viajaba en el metro de Bilbao

Un lunes que ha comenzado con un susto importante para los usuarios de Metro Bilbao. Alrededor de las 08:30 horas, un hombre ha resultado herido de carácter leve después de que su teléfono móvil explotara mientras viajaba en el interior de un vagón.

El suceso ha tenido lugar cuando la unidad ferroviaria se encontraba en la estación de Leioa. Según han confirmado fuentes de Metro Bilbao y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la batería del dispositivo ha sufrido una pequeña deflagración que ha derivado en la emisión de humo.

Ante esta situación, y siguiendo estrictamente el protocolo de seguridad establecido para estos casos, el personal del metro ha procedido al desalojo inmediato de todos los pasajeros. Una vez evacuados al exterior, los usuarios han podido continuar su trayecto minutos después tomando el siguiente tren disponible.

Atención al herido

El propietario del terminal, cuya identidad no ha trascendido, ha recibido las primeras asistencias por parte de los trabajadores de la propia estación. Posteriormente, una ambulancia se ha desplazado hasta el lugar para que los sanitarios pudieran tratar las lesiones provocadas por la explosión.

A pesar de la aparatosidad del incidente y del humo generado, el servicio ferroviario no se ha visto interrumpido de forma generalizada. Metro Bilbao ha informado de que, más allá del tren afectado por la evacuación, el resto de la circulación ha funcionado con total normalidad durante toda la mañana de este lunes.