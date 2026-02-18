Detenido un hombre después de hallar degolladas a su mujer y a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón)

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 49 años y su hija de 12, cuyos cuerpos fueron hallados en su domicilio de Xilxes (Castellón) en la tarde del martes 17 de febrero con signos de haber sido degolladas. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

El aviso se recibió durante la tarde por un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazaron con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil. La Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Las víctimas, María José, nacida en 1977, y su hija Noemí, nacida en 2013, eran españolas y pertenecían a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

La menor cursaba sexto de Primaria y, según han explicado vecinos a EFE, no acudió el día anterior al colegio ni a clase de música. El profesor trató de contactar con la madre mediante un mensaje, pero no obtuvo respuesta.

Orden de alejamiento y sistema VioGén

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que la mujer se encontraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). En una valoración reciente, su situación había sido calificada como de "riesgo medio".

Sobre el exmarido y padre de la menor, de origen argelino, pesaba una orden de alejamiento de 300 metros en vigor hasta 2027, según las mismas fuentes, y los padres se encontraban separados.

Según ha publicado EL ESPAÑOL, el hombre fue detenido después de los hechos. De acuerdo con este diario, habría sido él quien alertó de lo sucedido tras regresar a la vivienda y encontrar los cuerpos. Según esta información, el hombre relató a los agentes que se encontraba de camino a Valencia cuando recibió un mensaje en su teléfono móvil en el que le advertían de que no lograban localizar a su mujer y a su hija. Tras intentar contactar sin éxito con ellas, regresó al domicilio.

EL ESPAÑOL también señala que los agentes necesitaron la intervención de un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el detenido y con parte del entorno familiar, ya que varios testigos son personas sordas, lo que ha ralentizado la toma de declaraciones.

Investigación en curso

A última hora de la tarde, la Guardia Civil mantenía abiertas todas las hipótesis sobre las muertes violentas y la investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjeron las muertes y las circunstancias que rodearon el suceso. Fuentes consultadas por EFE indicaron que no se descarta ninguna línea de investigación mientras continúan las diligencias y el análisis de pruebas.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, se desplazó hasta el lugar de los hechos y trasladó su "consternación" por lo ocurrido. En declaraciones a los periodistas, se mostró "afligido" y "emocionado" por un crimen sucedido en una localidad costera de alrededor de 3.000 habitantes, situada en la comarca de la Plana Baixa.

Minguet destacó que la familia residía en el municipio "de toda la vida" y que era muy conocida y apreciada por los vecinos. El consistorio ha convocado un minuto de silencio y ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo.