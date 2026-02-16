Muere una enfermera apuñalada en un centro de salud de Benicasim

Una enfermera ha muerto este lunes tras haber sido apuñalada en el Centro de Salud de Benicasim (Castellón) en un ataque ocurrido a primera hora de la mañana. El presunto agresor, un hombre de unos 65 años y de nacionalidad española, ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos por la Guardia Civil, según ha informado Europa Press.

El suceso se ha producido cuando el hombre ha accedido al ambulatorio y ha atacado con un arma blanca a la trabajadora sanitaria, que formaba parte de la plantilla habitual del centro y se encontraba próxima a la jubilación. La víctima ha sido atendida de inmediato por sus compañeros y por los servicios de emergencia, que la han trasladado de urgencia al Hospital General. Sin embargo, los sanitarios no han podido salvar su vida.

Relación entre víctima y agresor

Según publica el diario Levante, la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y el detenido sería el exmarido de la víctima. Las mismas fuentes han señalado que el agresor habría empleado dos armas blancas distintas durante el ataque.

Hasta el centro sanitario se han desplazado efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, en un amplio despliegue de emergencia. El presunto autor de los hechos ha sido arrestado en el propio ambulatorio y ha sido trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicasim.

El crimen ha causado una profunda conmoción en el centro sanitario. Varias compañeras de la víctima, visiblemente afectadas, la han acompañado mientras ha sido evacuada en ambulancia tras haber presenciado momentos de máxima tensión. En el exterior, numerosos vecinos se han congregado a las puertas del ambulatorio, el principal del municipio, mientras la dirección del centro ha decidido cancelar todas las citas médicas previstas para este lunes.