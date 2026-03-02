Desarticulada una trama que empadronaba a inmigrantes ilegales en un cortijo de Almería

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a tres personas vinculadas a una red que utilizaba certificados falsos de empadronamiento para registrar a inmigrantes en situación irregular. La operación, denominada 'Hurón', se inició tras un control rutinario que permitió detectar documentos manipulados en un cortijo del barrio de Venta Gaspar, a las afueras de la ciudad.

La investigación comenzó en febrero de 2024 cuando un indicativo del grupo de reacción nocturna identificó a un individuo con actitud sospechosa mientras circulaba en vehículo por el centro de Almería. Entre sus pertenencias se hallaron autorizaciones de empadronamiento vinculadas a un cortijo donde figuraban varias personas extranjeras.

Sin consentimiento

Los documentos fueron remitidos al grupo Ucrif para su análisis, confirmándose que habían sido falsificados a partir de originales. Según la Policía, la elaboración de estos certificados fue realizada por uno de los copropietarios del inmueble, que habría utilizado sin consentimiento la documentación personal del resto de copropietarios para empadronar a tres ciudadanos extranjeros a cambio de importantes cantidades de dinero.

La documentación falsificada fue presentada en la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería, logrando un alta indebida en el padrón municipal con plena validez jurídica en bases de datos oficiales. Posteriormente, los certificados se emplearon en la Oficina de Extranjería para solicitar la regularización administrativa de los ciudadanos extranjeros implicados.

Como resultado de la investigación, fueron detenidos dos extranjeros por utilizar la documentación falsificada y, días después, el principal responsable de la trama, acusado de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal. Este último fue puesto a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Almería.