Detenido un hombre por robar 112 colmenas en un pueblo de Valencia

Agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención de un individuo acusado de haber sustraído un total de 112 colmenas de abejas en distintos municipios de la provincia de Valencia, concentrándose la mayor parte de los hurtos en la comarca de La Canal de Navarrés. El valor económico de la mercancía robada en estas explotaciones agrícolas ha sido estimado por las autoridades competentes en aproximadamente 10.000 euros.

Las arduas labores de investigación por parte de la Benemérita dieron comienzo cuando los efectivos policiales lograron localizar un asentamiento ilegal que albergaba 23 colmenas en el término municipal de Picassent. Tras una primera comprobación minuciosa de los elementos hallados, los investigadores pudieron constatar que dichas cajas habían sido sustraídas previamente en la localidad de Quesa. Este hurto en concreto había sido denunciado de manera oficial a principios de año, encendiendo las primeras alarmas entre los profesionales del sector.

A raíz de esta primera actuación en el terreno, los agentes del Instituto Armado lograron recopilar los datos de un vehículo sospechoso que merodeaba con frecuencia por las proximidades del lugar. Gracias a la puesta en marcha de una serie de seguimientos discretos, las fuerzas de seguridad lograron identificar sin margen de error al conductor del mismo. Las pesquisas posteriores permitieron verificar que el presunto autor de los hechos poseía amplios conocimientos técnicos de apicultura, además de contar con un historial que incluía varias infracciones administrativas relacionadas con el ámbito de la agricultura.

El avance de la investigación y la constancia en las labores de vigilancia permitieron a la Guardia Civil ubicar una nueva zona de terreno, caracterizada por su difícil acceso y enclavada tambén en Picassent, donde se registraba una inusual actividad apícola. En estrecha colaboración y coordinación con varios profesionales del campo que habían denunciado ser víctimas de la sustracción de sus propiedades, se organizó un operativo especial para llevar a cabo una inspección pormenorizada de esta explotación clandestina.

Durante el registro del lugar, los efectivos de seguridad pudieron certificar de primera mano el modus operandi del detenido. Los agentes apreciaron de forma clara que numerosas unidades habían sido repintadas y manipuladas con el propósito de ocultar su verdadera procedencia a ojos de posibles inspectores. No obstante, en gran parte de las cajas todavía se podía apreciar con suficiente nitidez el número de identificación original, el cual correspondía a las herramientas de trabajo que figuraban como sustraídas en la comarca de La Canal de Navarrés.

Finalmente, el operativo culminó con el arresto de un hombre de 48 años de edad y nacionalidad española, al cual se le imputan de manera formal varios delitos de hurto continuado. De las 112 colmenas que habían sido reportadas como robadas por los apicultores de la región, un total de 67 han podido ser recuperadas intactas y ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Las diligencias del caso, dirigidas por el especializado Equipo Roca con base en Paiporta, han sido puestas a disposición del juzgado en funciones de guardia de la localidad de Picassent.