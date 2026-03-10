Un joven de 23 años ha fallecido tras caerle su coche encima mientras lo reparaba en Miraflores de la Sierra. El trágico accidente doméstico ocurrió sobre las 22:58 horas en la calle Pastrana, según informó el 112 de la Comunidad de Madrid. Los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato ante la gravedad de la situación, mientras vecinos y testigos alertaban de lo sucedido y esperaban la llegada de los equipos de rescate.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA112, quienes solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento. Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieron para estabilizar el coche y liberar el cuerpo del joven atrapado bajo el vehículo. La operación requirió maniobras de gran cuidado para evitar que el coche se desplazara y agravar la situación. Los equipos también aseguraron la zona para que no se produjeran nuevos accidentes y prestaron atención a familiares que llegaron al lugar conmocionados por el suceso.

Investigación y reacción

La Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el coche se desplomara sobre el joven. Por el momento, se desconocen los motivos por los que falló el sistema de sujeción del vehículo, aunque los agentes recogen pruebas y testimonios para aclararlo.

La noticia ha causado gran conmoción entre los vecinos, que destacan la juventud de la víctima y la peligrosidad de las tareas de reparación de coches en domicilios particulares. Las autoridades han pedido precaución a los ciudadanos al manipular vehículos y recuerdan la importancia de utilizar medios de seguridad adecuados para evitar este tipo de tragedias.