Muere una influencer en un accidente de moto y su padre se suicida tras reconocer el cuerpo

La influencer Karla Thaynnara Nogueira, de 25 años, murió el martes 3 de marzo en un accidente de tráfico ocurrido en Brasilia. Poco después, su padre, José Carlos Andrade Nogueira, de 53 años y oficial retirado de la Policía Militar, se quitó la vida tras identificar el cuerpo de su hija en el lugar del siniestro.

Según informaron medios locales como Metrópoles y recoge también el Daily Mail, el accidente se produjo alrededor de las 7.50 horas en una vía próxima al viaducto de Ayrton Senna, en la zona de Epia, una de las principales vías de la ciudad.

El accidente

Karla Thaynnara circulaba en motocicleta cuando chocó contra otro vehículo y perdió el control. Tras caer a la calzada, fue atropellada por un camión que circulaba detrás. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvar su vida. De acuerdo con la Policía Militar del Distrito Federal, la joven murió en el acto.

Su padre se encontraba en la zona conduciendo también una motocicleta y presenció parte de lo ocurrido. Al acercarse al lugar del siniestro y reconocer el cuerpo de su hija, utilizó el arma que portaba para suicidarse. Cuando otros agentes intentaron intervenir, el hombre ya había fallecido. Las autoridades acordonaron la zona mientras se investigaban las circunstancias de ambos fallecimientos.

El funeral

El velatorio de padre e hija se celebró el 4 de marzo en el cementerio Campo da Esperança, en Asa Sul, donde posteriormente fueron enterrados. La familia informó del acto a través de Instagram: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla y José Carlos. El velatorio se realizará el miércoles 4 de marzo en el cementerio Campo da Esperança".

Karla Thaynnara Nogueira era enfermera y tenía una hija de siete años. En redes sociales contaba con más de 40.000 seguidores, donde compartía contenidos relacionados con su vida diaria, el ejercicio físico y su afición por las motocicletas.