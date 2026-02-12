Muere una influencer tras grabarse comiendo un cangrejo venenoso

Una influencer de 51 años ha muerto en Filipinas tras ingerir un crustáceo tóxico conocido popularmente como cangrejo del diablo, una especie cuyo consumo está desaconsejado por las autoridades sanitarias. El fallecimiento se produjo dos días después de que la creadora de contenido se grabara cocinando y comiendo el animal, que ella misma recogió en la costa para uno de sus vídeos.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero en la provincia de Palawan, concretamente en la ciudad de Puerto Princesa. Según confirmaron fuentes oficiales, la influencer Emma Amit salió a recolectar marisco junto a varias personas y posteriormente preparó varias piezas en su domicilio, entre ellas el crustáceo venenoso, que cocinó con leche de coco antes de consumirlo.

Tras ingerir el marisco, la influencer comenzó a encontrarse mal y su estado de salud se deterioró con rapidez. Al día siguiente fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde los médicos detectaron síntomas compatibles con una intoxicación grave, como la coloración azulada de los labios. A pesar de la atención médica recibida, falleció el 6 de febrero a causa del envenenamiento.

Na Filipínách zemřela foodblogerka v bolestech poté, co před kamerou snědla „ďábelské kraby". Emma Amit uvařila kraby a měkkýše v kokosovém mléce a natočila video. Následující den začala mít křeče kvůli neurotoxinům, které se dostaly do krve, a zemřela v nemocnici. V odpadcích… pic.twitter.com/8PKeN2YFUL — Lazz Lazz (@Lazikkkk) February 12, 2026

Una especie conocida por su toxicidad

Las autoridades locales recordaron que el cangrejo del diablo es una especie ampliamente conocida en la zona por su peligrosidad. El jefe de la aldea de Luzviminda, Laddy Gemang, expresó su sorpresa por lo ocurrido y subrayó que el riesgo es conocido entre los residentes: "Esto es realmente triste porque deberían haberlo sabido. Ella y su marido son pescadores. Viven junto al mar, así que sé que conocen este cangrejo del diablo que es peligroso para el consumo. Entonces, ¿por qué lo comió? Eso es lo que no entiendo". Gemang señaló que no se trata de un caso aislado y recordó que este tipo de marisco ya se ha cobrado otras vidas en la zona.

Tras lo ocurrido, las autoridades municipales pidieron extremar la precaución y evitar el consumo de cangrejos o mariscos cuyo origen o toxicidad no esté claramente identificado. "A los residentes de Puerto Princesa les insto a que redoblen su vigilancia. No coman estos peligrosos cangrejos diabólicos, ya que se han cobrado dos vidas aquí, en nuestra ciudad. No jueguen con sus vidas", advirtió Gemang.