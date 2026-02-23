Muere una influencer brasileña de 27 años después de una cirugía estética

Una joven influencer brasileña comenzó a encontrarse mal mientras se recuperaba en casa tras haberse sometido a una cirugía estética. Presentaba dificultades para respirar y su estado empeoró con rapidez. Ante la gravedad de la situación, fue trasladada de urgencia a un hospital, aunque los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La fallecida era Bianca Dias, creadora de contenido de 27 años, madre de dos hijos y con una comunidad de alrededor de 60.000 seguidores en redes sociales. Su muerte se produjo el pasado 19 de febrero, apenas 18 días después de pasar por quirófano.

El traslado al hospital

Según informó el medio estadounidense TMZ, Dias se encontraba recuperándose en una vivienda familiar situada en Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, cuando empezó a experimentar síntomas respiratorios graves. La joven fue trasladada a un centro hospitalario del municipio de Mauá, aunque llegó sin vida pese a los intentos del personal sanitario.

Las circunstancias exactas que rodean el fallecimiento todavía no han sido esclarecidas y las autoridades brasileñas han abierto una investigación para reconstruir la cadena de acontecimientos médicos.

La hipótesis médica

Los primeros informes apuntan a una embolia pulmonar como causa probable de la muerte. Se trata de una de las complicaciones postoperatorias más temidas, ya que se produce cuando una arteria del pulmón queda obstruida, generalmente por un trombo formado en las venas profundas que acaba desplazándose hasta el sistema pulmonar.

Esta hipótesis fue respaldada por el testimonio de una amiga cercana de la influencer, Giovanna Borges, que relató públicamente los últimos momentos de Bianca Dias. "Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva", explicó.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el tipo de cirugía estética a la que se sometió la joven. Especialistas citados por distintos medios recuerdan que el riesgo de trombosis puede aumentar tras intervenciones de cierta envergadura debido a factores como la inmovilidad prolongada, la duración de la operación o determinadas condiciones previas del paciente.

Reacciones y despedidas

La noticia provocó una oleada de reacciones en Instagram, donde seguidores, amigos y conocidos expresaron su consternación y trasladaron mensajes de apoyo a la familia. Desde el entorno más cercano de la influencer también se quiso agradecer públicamente el respaldo recibido en estos momentos.

"Quiero agradecer los innumerables mensajes. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y escribir. Si pueden orar por la familia, independientemente de su religión, se lo agradeceré enormemente", trasladaron en un mensaje difundido en redes sociales.