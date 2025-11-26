Asesinan a balazos a la cantante DELAROSA dentro de un coche

La madrugada del sábado 22 de noviembre, dos hombres se acercaron a un vehículo estacionado en la calle Bryant, en el barrio de Northridge (Los Ángeles), y abrieron fuego contra sus ocupantes. En el interior se encontraba la cantante puertorriqueña María de la Rosa, conocida como DELAROSA, de 22 años, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) al medio Univisión.

Testigos presenciales informaron a las autoridades de que los sospechosos habían sido vistos merodeando el automóvil minutos antes del tiroteo. El comunicado policial recogido por Univisión señala que "los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant (…) y se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo".

Versiones opuestas

La artista ocupaba el asiento del copiloto en el momento del ataque. Fue trasladada a un hospital cercano, donde se certificó su muerte. Sobre las otras dos personas que viajaban con ella —un hombre y una mujer— las versiones difieren: un familiar declaró a TMZ que De la Rosa "fue la única víctima alcanzada por los disparos", mientras que Univisión informó de que ambos acompañantes permanecían en estado crítico durante la tarde del sábado.

Los atacantes huyeron inmediatamente después de efectuar los disparos, según confirmó la cadena KTLA-TV. La investigación continúa abierta, sin detenciones ni sospechosos identificados. Las autoridades no han determinado el motivo del ataque.

El aviso al 911

El martes 25 de noviembre, TMZ difundió el audio de la llamada al 911 realizada tras el tiroteo. En la grabación, un testigo describe a la víctima como "una mujer hispana de veinte años con una presunta herida de bala en el abdomen".

DELAROSA había publicado en agosto su primer sencillo, No Me Llames, y había mostrado en sus redes sociales que trabajaba en nuevo material musical. Su muerte ha generado numerosas reacciones de seguidores y de profesionales del sector.