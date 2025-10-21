Detienen a 'La Mafias', una modelo de OnlyFans vinculada con una banda criminal

Joselyn Yahaira Hernández, conocida en redes como La Mafias o la tiktokera de barrio, fue detenida el martes 14 de octubre en Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras ser acusada de participar en un robo con violencia en la colonia Tablas de San Agustín. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) confirmó que la joven, de 23 años, con más de un millón de seguidores en TikTok —cuenta que actualmente mantiene privada—, circulaba a bordo de una motocicleta cuando interceptó a la víctima, un hombre de 25 años, intimidándole y exigiéndole su teléfono móvil y el dinero que llevaba encima.

Tras la denuncia presentada, los agentes desplegaron un operativo "con apoyo de los monitoristas del C2 Norte" que dio lugar a una persecución por varios barrios de la capital. El primer detenido fue Luis Enrique Olivares, de 20 años, en el cruce de Villa de Ayala y la avenida Gran Canal. Minutos después, Hernández fue arrestada en la colonia Tres Estrellas, al no poder escapar debido al tráfico.

Objetos recuperados

Durante el registro, los agentes encontraron entre sus pertenencias varios objetos que coincidían con los descritos por la víctima. Tanto estos como las motocicletas utilizadas fueron incautados y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los acusados eran trasladados bajo la imputación de robo con violencia.

La influencer pasó la noche en la prisión femenina de Santa Martha Acatitla después de que la fiscalía capitalina lograra su ingreso. Sin embargo, pocas horas después recuperó la libertad, a la espera de una sentencia firme, de la que todavía no se conocen más detalles.

Vínculos criminales

No era la primera vez que Hernández se veía envuelta en sucesos violentos. En 2022 sufrió un ataque armado frente a su domicilio en la colonia Morelos, un hecho que ya entonces la situó en el punto de mira de las autoridades. Diversos informes apuntan a que mantenía vínculos con integrantes de La Unión Tepito, circunstancia que habría motivado también el sobrenombre de La Mafias.

En sus redes sociales, la joven se presenta con un estilo de vida ostentoso, rodeada de motocicletas, joyas y hombres armados, una imagen que explota asimismo en su perfil de OnlyFans, donde ofrece contenido exclusivo.