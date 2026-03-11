El macabro juego del "patito ciego" de un pastor evangélico ecuatoriano para abusar de cuatro menores

Un pastor evangélico de Getafe ha sido condenado a 18 años de prisión tras reconocer que abusó sexualmente de cuatro menores de entre 6 y 10 años entre finales de 2020 y principios de 2021. El acusado aceptó la pena en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular.

La sentencia se dictó tras la ratificación de un acuerdo de conformidad entre la defensa del acusado, el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 40 años de prisión por varios delitos de abusos sexuales a menores de 16 años, algunos de ellos con acceso carnal.

Sin embargo, el acuerdo redujo la condena a 18 años de prisión al aplicarse una atenuante muy cualificada de reparación del daño. El acusado había abonado previamente 8.000 euros de indemnización a cada una de las cuatro víctimas.

Los tocamientos

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer cuya hija le contó que el pastor de la congregación evangélica a la que acudían le realizaba tocamientos en las partes íntimas.

A partir de ese testimonio, los investigadores identificaron a otras tres menores que también habrían sufrido abusos. Las víctimas tenían 6, 7, 9 y 10 años cuando ocurrieron los hechos. Según la investigación policial, las agresiones se produjeron entre finales de 2020 y comienzos de 2021. Los agentes determinaron que los hechos se habrían cometido en la oficina del pastor y en la parte trasera de su vehículo, en distintos momentos durante ese periodo.

El juego que utilizaba

De acuerdo con las fuentes de la investigación, el acusado proponía a las menores participar en un juego que llamaba patito ciego. Consistía en cubrirles los ojos con una bufanda o un pañuelo para que, sin ver, intentaran adivinar qué dedo les introducía en la boca moviendo la lengua.

Según la investigación, el hombre ofrecía regalos, recompensas o pequeñas cantidades de dinero a cambio de participar en estos juegos. Además, pedía a las menores que no contaran lo ocurrido a nadie, con el objetivo de mantener en secreto los hechos. Se trata de un ciudadano ecuatoriano de 50 años que ejercía como pastor en una congregación evangélica del municipio madrileño de Getafe.