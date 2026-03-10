Expulsado de España un ecuatoriano tras cumplir una condena de 25 años por violar a sus hijas

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la expulsión de un ciudadano ecuatoriano que estaba interno en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), tras cumplir su condena por agresión sexual continuada y abuso sexual continuado contra dos de sus hijas menores. Esta acción se realizó el pasado 4 de marzo, siguiendo una resolución administrativa emitida por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza en octubre de 2025.

Según explican desde Hoy Aragón, el hombre, de 55 años, fue condenado en febrero de 2010 a un total de 25 años de cárcel: quince años por un delito de agresión sexual continuada y diez años por abuso sexual continuado.

Según los hechos probados de la sentencia, "el condenado agredió sexualmente de forma reiterada y durante varios años a dos de sus hijas menores", situaciones que finalmente fueron denunciadas por la madre al conocer los abusos. El caso se remonta a abril de 2008, cuando el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. Desde entonces permaneció en el Centro Penitenciario de Zuera cumpliendo su condena hasta su expulsión.

Una vez finalizada la condena, las autoridades españolas ejecutaron la expulsión del territorio nacional, una medida contemplada en la legislación de extranjería para casos específicos de delitos graves.

Como parte de esta resolución, el hombre "no podrá regresar a España ni a ningún país del espacio Schengen durante los próximos diez años", lo que garantiza que no pueda reincidir en el país ni en la zona europea durante ese periodo.