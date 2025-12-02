Detienen a tres jóvenes de entre 18 y 19 años por una violación grupal en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres jóvenes, de entre 18 y 19 años, por su presunta participación en una violación grupal a una joven de 18 años ocurrida de madrugada en un descampado cercano a una discoteca de la capital.

Según informó la Policía Nacional, la agresión se produjo el 3 de octubre en un terreno utilizado como aparcamiento de vehículos situado en las proximidades de la sala. La joven había conocido a uno de los arrestados horas antes, dentro de una discoteca. Tras salir juntos del local, se sumaron otros dos varones que, según la investigación, eran amigos del primero.

Los agentes explicaron que el grupo condujo a la víctima hasta el descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

La asistencia a la víctima

Tras los hechos, se activó el protocolo establecido para casos de agresión sexual. La víctima recibió asistencia sanitaria en un hospital y posteriormente acudió a una comisaría para interponer la denuncia.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga asumió la investigación. Según la información policial, se trató de una investigación "muy compleja", en la que fue necesario realizar numerosas diligencias para avanzar en la identificación de los sospechosos.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga asumió el caso. Según información adelantada por Diario Sur, la magistrada ha decretado prisión provisional para los tres arrestados.