Detenido en Albacete por crear un falso desnudo de una menor con IA y amenazar a su familia

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro contra la Administración de Justicia, después de que supuestamente utilizara inteligencia artificial para generar una imagen desnuda de una menor y la amenazara para que retirara la denuncia.

La investigación se inició cuando una joven de 16 años acudió a dependencias policiales para denunciar que un conocido había manipulado una fotografía suya mediante técnicas de inteligencia artificial, creando una imagen en la que aparecía desnuda. Según la Policía Nacional, el presunto autor envió posteriormente esa imagen a la propia víctima a través de una conversación privada en una red social.

La menor aportó a los agentes la fotografía original, la imagen manipulada y diversas capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con el sospechoso, lo que permitió a los investigadores comprobar la alteración de la imagen y la identidad de la persona que la había difundido.

Amenazas para que retirara la denuncia

Tras presentar la primera denuncia, la víctima regresó a comisaría días después para comunicar que el investigado la había abordado en la vía pública. Durante ese encuentro, el hombre le profirió amenazas graves con el objetivo de que retirara la denuncia interpuesta por la manipulación de la imagen.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, el sospechoso llegó a advertir a la menor de que atentaría contra la vida de su madre y de otros familiares si no desistía de las acciones legales emprendidas contra él. Estas amenazas motivaron una nueva denuncia por parte de la víctima y aceleraron las actuaciones policiales.

A raíz de estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón, al que se le atribuyen de forma provisional un delito de descubrimiento y revelación de secretos por la manipulación y difusión de la imagen, así como un delito contra la Administración de Justicia por las presuntas amenazas dirigidas a impedir que la víctima mantuviera la denuncia.